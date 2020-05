Nos toca poner el ejemplo otra vez

El pasado 21 de mayo se anunció el reinicio operativo de las plantas de General Motors en Silao y Ramos Arizpe, y unas horas antes Peugeot alistaba su primera e-Store en México, más tarde esto contrastaría con noticias como los 420 decesos en las últimas 24 horas y el récord en nuevos casos de COVID-19 con dos mil 973, así como seis mil 510 decesos acumulados superando a Canadá por 246 fallecimientos.

No es que la industria automotriz haga oídos sordos a lo que sucede, al contrario, conglomerados como GM, Kia, Toyota, Volkswagen, entre otros, alistan su regreso a la llamada “nueva normalidad” con criterios internos que buscan garantizar la salud de sus empleados y de sus clientes.

Pero estas medidas nos corresponden a todos. No quiero politizar esta columna, pero mucho se ha criticado a Andrés Manuel López Obrador o a Hugo López-Gatell por no usar cubrebocas en sus conferencias, y con razón, pues se ha exigido el uso de un artículo del que ellos han minimizado su efectividad, y veamos más allá, Donald Trump me parece el mayor ejemplo de lo que no se debe hacer: el presidente no acata medidas de seguridad de su gobierno y mucho menos lo hizo en su reciente visita a la planta de Ford en Ypsilanti, Michigan.

De este tipo de actitudes —y viniendo de cualquier persona— es lo que compañías como Ford deben cuidarse también. En el papel las empresas tienen todo bien estipulado y rigurosamente calculado para que las áreas dentro de las plantas sean seguras para todos, pero si llega alguna persona como Trump que no le importa y no le interesa apegarse a las medidas de seguridad e higiene, hasta se burla del uso del cubrebocas, “porque lo hace ver débil” —aseguran sus más allegados— pues de nada servirá tanta medida precautoria. De acuerdo con una nota de AP, Bill Ford alentó al presidente Trump a usar una mascarilla a su llegada a la planta. Si no escuchó al bisnieto del mismísimo Henry Ford, qué podemos esperar.

Volviendo a nuestro país, ¿cómo se puede considerar una reapertura de las industrias, cuando se está alcanzando el máximo nivel de contagios en México? Primeramente ya sabemos lo mal planeado o comunicado que ha sido este tema desde que sectores como la automotriz fueron considerados como esenciales; tal como sucedió en Jalisco, se decía que el 18 de mayo sería el regreso, los tapatíos se lo tomaron en serio y se reflejó en las calles el relajamiento… pero al final fue el 1 de junio marcado como la vuelta para ciertas actividades, sin embargo el Gobierno federal se retractó después de poner esa fecha. Total, en este río revuelto, algunos negocios y empresas han avanzado, siguen las normativas solicitadas a nivel local para abrir de nuevo y se alistan para reactivar la economía.

Ante este escenario, el director general de Peugeot en México, Igor Dumas dijo esta semana que para volver a abrir sus agencias, sucedería con dos prioridades: “La primera es respetar la ley y el protocolo sanitario del Gobierno. Y respetar nuestros propios estándares COVID-19 para proteger a los clientes y empleados. Será una doble verificación”. Y puso a nuestra ciudad como ejemplo para poner en marcha sus concesionarios: “Guadalajara puede abrir pronto durante el mes de junio, siguiendo los protocolos”, dependiendo también de que el gobierno local lo permita.

El homólogo de Dumas en General Motors, Francisco Garza, garantizó que las medidas de sanidad en sus plantas se cumplirán gracias a un Comité Interno de Verificación y Vigilancia. “El bienestar y la seguridad de nuestros colaboradores han sido y serán nuestra máxima prioridad, por lo que estamos haciendo todo lo necesario para garantizarles un regreso a operaciones seguro y confiable”.

Ojalá que Trump o López Obrador no pongan a prueba ese comité, por lo que toca a la industria automotriz poner el ejemplo, porque lo más difícil será hacer que muchas personas entiendan que el regreso a la cotidianidad ya no será como antes.



mario.castillo@informador.com.mx / @MarioCastilloMX