¿Nos meteremos en líos con Biden?

Casi como una “bienvenida”, en la víspera de la reunión virtual que el viernes pasado sostuvieron la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el gobierno del presidente López Obrador, la cancillería mexicana envió una nota diplomática al gobierno de su vecino, demandando que no se canalicen más recursos de sus programas de ayuda a grupos que fueron calificados en esa misiva como opositores.

El tono de la nota enviada señala a la organización “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad” como un virtual partido opositor más que como parte de la sociedad civil.

No sabemos si en la reunión con la vicepresidenta hubo alguna alusión a ello. Es probable que no, ya que el equipo de Kamala Harris tiene la encomienda del presidente Biden de atender los temas relativos a la migración y no a las relaciones globales entre los dos países.

Sin embargo, la queja del gobierno mexicano fue enviada y su homólogo de Estados Unidos tendrá que responder. Una nota diplomática tiene el carácter de un memorándum y no puede ser ignorada.

Es probable que, como muchas veces la respuesta se de en el lenguaje diplomático, y por lo tanto sea elusiva.

A Biden no le conviene generar un conflicto diplomático por el financiamiento de su agencia para el desarrollo (USAID) a una organización en lo particular, pero tampoco va a aceptar que el gobierno mexicano le imponga sus criterios respecto a las organizaciones que califican para recibir apoyo de los norteamericanos.

Así que la respuesta va a moverse en esos márgenes.

El episodio es un ejemplo del nuevo tono de las relaciones entre ambos países. La luna de miel que se vivió con Trump habrá quedado muy atrás y ahora las relaciones van a ser mucho más complicadas.

El financiamiento reclamado por el gobierno en su nota fue otorgado en el periodo de Trump, pero durante ese lapso no hubo ningún cuestionamiento, aunque los datos mostrados estaban en manos del SAT.

¿Por qué hace el reclamo ahora el gobierno mexicano?

Porque AMLO quiere empezar a mover las piezas de la relación bilateral de una manera diferente.

Sabe que el gobierno y el Congreso de EU van a ser menos complacientes que la administración anterior y es probable que respalden los reclamos de empresas norteamericanas que se están quejando de que algunas reformas legales, como la de hidrocarburos, están violando diversas cláusulas del TMEC.

Igualmente, las críticas a las omisiones en materia de combate al crimen organizado probablemente vayan a subir de tono.

Con todo, creo que el presidente López Obrador va a tener el cuidado de no construir una narrativa en la que denuncie el supuesto “intervencionismo norteamericano”.

Sabe que, si la economía mexicana se está recuperando este año, en buena medida es por el empujón que ha dado nuestro vecino.

Pero la tónica de la relación con el gobierno de Biden va a estar usualmente en la rayita del conflicto.

Será como andar en la cuerda floja. Si se mantiene el equilibrio, no pasa nada. Pero, vaya que va a ser difícil conseguirlo.