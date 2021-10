No solo de mariachi vive el hombre

Somos jaliscienses. Nos sabemos todo el repertorio del mariachi desde que somos muy jóvenes. El estereotipo nos persigue por todo el mundo: “Guadalajara, Guadalajara” y Tequila nos han vuelto famosos e incluso familiares cuando visitamos algún lugar fuera de México. Recurrimos a él desde siempre en distintos momentos sean de gozo o dolorosos -lease- velorios, rompimientos sentimentales, desazones o simplemente melancólicos y festivos. He oído decir por ahí qué tal o cual canción les recuerda -ya sin dolor- al ex novio, que a su mamá le gustaba tal otra y que cuando sus amigos llevaban serenatas se usaba empezar con aquella otra. He visto, lo juro, reglamentos de condominios marcar horas para hacer ruido y concesiones si es que fuera una serenata con mariachi. Bodas, graduaciones, bautizos y funerales han sido orquestados con él. Se sabe que cuando llega el mariachi o está empezando la fiesta o se está terminando. Se dice también por ahí que el mejor es el que está lejos y lo paga otro. En fin, mitos y leyendas giran alrededor de ellos, de estos uniformados perfectos en trajes ajustados y sombreros tradicionales. Pero ojo, eso no solo sucede en Guadalajara, en Jalisco, el mundo entero ha formado agrupaciones de todo tipo para sonar a lo que a nosotros nos parece una fiesta más común que corriente. El mariachi es pues un ingrediente importante de nuestra cultura popular, forma parte de nuestro inconsciente o consciente colectivo cultural y de alguna o muchas maneras ha acompañado al mexicano a lo largo de su vida.

La nuevísima administración en Guadalajara ha anunciado recientemente que a partir del próximo jueves, se dará un concierto diariamente de dos horas con el fin de darle vida al Paseo Alcalde. Yo entiendo que la vida cultural de nuestras autoridades esté sujeta a la vida popular, lo que no entiendo es qué tanto repertorio se pueda escuchar de manera rutinaria sin incluir a otros géneros, sin crear públicos, sin aficionar a los transeúntes o seducirlos con otros ritmos, con otras disciplinas incluso. Me parece importante no perder nuestras tradiciones que tanto le han dado al estado sino al país, pero también es urgente dar voz a todo tipo de agrupaciones. En esta Guadalajara querida, no solo de mariachi vive el hombre.

argeliagf@informador.com.mx • @argelinapanyvina