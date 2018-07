No se renuevan

Por Sergio Lugo

La zaga es una zona que Chivas no ha renovado porque estos jugadores le han dado buenos resultados. Hay que ver que ahí está Edwin Hernández, un jugador consistente y con logros, luego Carlos Salcido con todo su bagaje, y con Jair Pereira que tiene buen tramo recorrido, la realidad es que esta defensa con Jesús Sánchez ha entregado buenas cuentas, pero también acusa la falta de renovación.

Por supuesto que una defensa necesita gente veloz ante ataques que utilizan esta característica; la muestra la puso Necaxa el domingo. Así, por ese lado, Chivas sí podría sufrir contra delanteras ágiles y rápidas.

Pero este fenómeno no es nuevo en Chivas, es un poco lo que nos pasó a los campeones de 1987, éramos una defensa que entregaba buenas cuentas y como dábamos resultados terminamos jugando 10 años y nos hicimos viejos cuando empezaron los noventa. Sin embargo no debe dejarse de lado que hay un factor muy importante para que esto ocurra: los muchachos que han tenido oportunidades como Hedgardo Marín y Miguel Basulto, no han aprovechado las oportunidades que les han dado; ellos deberían estar consolidados pero no han dado ese golpe de autoridad, por eso siguen jugando los mismos.

Yo le tengo confianza a esta defensa, siempre y cuando corrija sus problemas a balón parado, que le causaron la derrota en Tijuana.