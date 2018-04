No hay quinto malo

Por primera vez en la historia de la Fórmula Uno, dos pilotos tienen la oportunidad de conquistar un quinto campeonato mundial de pilotos. Lewis Hamilton y Sebastian Vettel cuentan con las herramientas para combatir por la corona en una temporada que no ha decepcionado. El quinto campeonato para cualquiera de los pilotos igualaría a Juan Manuel Fangio y sólo por debajo de Michael Schumacher en cantidad de títulos.

Aunque 2018 tuvo un inicio muy diferente para los protagonistas, Hamilton se caracteriza por su habilidad para regresar aún con más velocidad después de los altibajos, mientras Vettel y Ferrari han demostrado que han desarrollado un monoplaza competitivo y fiable, por lo que la responsabilidad del éxito depende si el equipo no se autosabotea.

Un quinto título seguramente es significativo para los contendientes, pero creo que la rivalidad puede ir un poco más lejos y puede pronto perfilarse a una guerra personal. Con la excepción del primer título de Lewis en McLaren, el éxito lo consiguieron ambos pilotos en equipos dominantes. Vettel con Red Bull revolucionaron la Fórmula Uno al comienzo de la década, y Mercedes encontró la clave para dominar la era híbrida en el serial.

Esta campaña puede ser la que defina el legado de los pilotos, Vettel podría retornar el trofeo a los italianos que lo extrañan después de 10 años de ausencia. Espero que para este fin de semana cuando se dispute el Gran Premio de Azerbaiyán el caos típico de inicio de temporada desaparezca. No me malinterpreten, creo que hemos gozado de carreras emocionantes y entretenidas, pero me parece que ya es momento de conocer las verdaderas posibilidades que tienen las escuderías y sus pilotos.

Si Ferrari y Mercedes demuestran que tienen la capacidad de competir en cualquier trazado estoy convencido que no tendremos sólo un par de carreras épicas, sino una batalla constante durante la temporada.

