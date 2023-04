“No hay fecha que no se cumpla”

A todos los santos les llega su fiestecita y a este, su servidor, lo tenían discriminado los de las tarjetas de los adultos mayores, a pesar de que durante todo el tiempo que tiene este Gobierno yo la he estado pidiendo y hasta ahora no me habían autorizado la tarjeta de vejez, aunque ya califico en las listas como remiso.

Y aunque usted no lo crea, me llegó un correo diciendo que la anhelada tarjeta me sería entregada en el Parque de San Jacinto, a donde me dirigí a recibirla, a pesar de que la última vez que estuve en dicha plaza fue antes de mi primera comunión. Pero los gorrones somos sufridos y me presenté donde había un puñado de gente con todo tipo de instrumentos del progreso, tales como bastones, sillas de ruedas, andaderas y, en general, pura tecnología de punta.

El personal que atendía, muy amable, nos formó y enlistó para todo tipo de cremas y afeitadas, y como todos íbamos a gorrear, pues en general la gente anda de buen humor. Todavía no llega la lana, pero me dijeron que probablemente me depositen el próximo mes y la verdad que sí me da gusto, aunque hayan tardado en dármela, el dinero que llegue siempre será bienvenido, porque no haberlo recibido era un acto discriminatorio, pues era como si el Gobierno dijera “a todos ayudo, menos a ti” y es horrible ser discriminado.

Este tipo de ayuda lo muy bueno que tiene es que es pareja, no les dan a unos más y a otros menos, ni tampoco te dicen en qué lo gastes. Hay mucha gente que critica esta ayuda, porque se presenta como ayuda, pero si a cualquiera de los que se queja le rebajaran del pago de impuestos lo que te dan como reparto, estarían de acuerdo.

En fin, no quiero agarrar entusiasmo porque hasta ahora lo único que tengo en mis manos es la tarjeta y ya les avisaré cuándo será el estreno del festejo y les platicaré en qué demonios voy a gastarme esa lana. Una buena inversión sería la compra de libros, que siempre es provechosa y se puede aprovechar que habrá un Salón del Libro Independiente, donde se venderán obras publicadas por las editoriales independientes, del 13 al 16 de abril, en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas.

Y si se me pasa la venta de libros, puede que busque una buena botella de tequila, aunque ahí sí tengo que mostrar singularidad, ya que no coincido con el Consejo Regulador del Tequila porque la verdad yo con todas las variedades que ha inventado, no sé ni cuál debo apreciar; yo creo en la bondad del tequila blanco, entre cuyas cualidades está que quita la sed, mejora la vista, te hace crecer el pelo y te prolonga la vida si te conviene, en dosis no menores de tres ni mayores de diez diarias.