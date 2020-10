No hay condiciones propicias y Charros arrancará campaña sin público

Como ya lo habíamos advertido con toda oportunidad, la posibilidad de tener o no presencia de aficionados en el parque de pelota de la colonia Tepeyac en Zapopan para los juegos de Charros de Jalisco para la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) el máximo circuito beisbolero profesional jugándose en otoño-invierno que arrancará el próximo 15 de octubre, iba a estar en función de la dirección que tomase la pandemia por COVID-19, y siendo que el embate del virus no ha cedido en nuestra entidad y que si bien el gobernador Enrique Alfaro Ramìrez, no lo dijo tácticamente, podemos entender que si ya descartó la apertura al público en los estadios para la Liga MX de futbol, lo mismo ocurrirá con el coloso del rey de los deportes.

El primer mandatario de la entidad, anunció mediante un video difundido en sus redes sociales el pasado lunes 5 de octubre que, "No hay condiciones para avanzar en la apertura de nuevas actividades, como la apertura de estadios, antros o clases presenciales; de momento hay que usar correctamente el cubrebocas".

Abundó que es momento de fortalecer las medidas implementadas para combatir el coronavirus por lo que los estadios Jalisco y Akron permanecerán cerrados por ahora.

De tal suerte que, como dicen por ahí, “al buen entendedor pocas palabras”, y si ya fijó dicha postura en el asunto del futbol, es de esperar que será igual la posición con el tema beisbolero.

Todavía el pasado 20 de septiembre, cuando en este mismo espacio publicamos: “Se jugará con público la Liga del Pacífico”, el panorama se tornaba alentador y había señales positivas de que se podría abrir el aforo para aficionados aunque fuese de manera reducida y conforme avanzaran las fechas se podría ir incrementado hasta lograr la totalidad.

“Se espera que a poco más de un mes de que se juegue el primer encuentro en el estadio de los caporales albicelestes, las condiciones de la afectación por pandemia en la gran urbe capitalina jalisciense sean más propicias y ello genere esa gran posibilidad de que sí se permita la asistencia del público. Habrá que esperar que esto suceda”. (El Informador20/09/20)

Pero no ocurrió así. El gobernador volvió a usar sus redes sociales el miércoles, para reiterar que no será posible abrir los estadios al público.

“Esta es una carrera de resistencia y no se sabe cuánto más se extenderá. El cansancio es enorme. Todos estamos cansados, con hartazgo, de no poder salir, de no poder ir a celebrar a los estadios, de no celebrar nuestras tradiciones pero no es momento de relajar las cosas", explicó Alfaro en su mensaje.

Sin embargo, el presidente de la Liga del Pacífico, Omar Canizales Soto, ha dicho que si bien Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco serían los únicos equipos que comenzarán la temporada a puerta cerrada, -toda vez que espera en breve se autorice abrir los tres parques de pelota de Sonora-, continúa en pláticas con autoridades de ambos estados.

“Entendemos que las dos grandes metrópolis de México, en el caso de Nuevo León y Jalisco, que, producto de sus tamaños de población, puede ser un poco difícil quizá en el arranque de la temporada (...) estamos muy esperanzados, e incluso hemos platicado con las autoridades que podría ser a partir de noviembre”.

Habrá que esperar a ver cómo avanza el tema en torno a la emergencia sanitaria. Por lo pronto, todo parece indicar que para Charros no habrá mayor cambio cuando inicie la campaña 2020/2021 el 15 de octubre visitando a Sultanes de Monterrey y el 20 en casa ante Tomateros de Culiacán, de ahí que la inauguración será prácticamente simbólica y sin público, solo con la leve esperanza en cuanto a que de forma drástica se dé un vuelco y mejore el panorama, lo cual aunque es posible es realmente poco probable.

