No eres la prioridad

En el confinamiento reciente, hemos descubierto que varias personas se sienten "platos de segunda mesa" al descubrir que para su pareja no son ninguna prioridad. Que hay muchas cosas más importantes.

En los confines de la mente existe la ilusión de querer ser la persona más importante para los demás, quizás es un remanente de la infancia cuando sentíamos que nuestros padres nos ponían toda la atención. Pero al pasar los años tenemos que ir aceptando la realidad imperativa, de que no somos ni seremos la prioridad de los demás.

Hay algunas mujeres que viven atormentadas con la expectativa de sí ser esa anhelada prioridad. Y descubrir, algún día, que no lo son. Y en ese momento montan en cólera y arremeten contra el atrevido que ha demostrado que hay otras cosas más importantes que ella.

Es muy cierto que hay toda una ciencia que estudia los valores, digamos hoy, las cosas que tienen más importancia en la vida (la llamada axiología), la que nos advierte que efectivamente todas las personas que reflexionan, llegan a distinguir muy claramente, lo importante de aquello que no lo es, y así construir una escala bien definida desde la cúspide de lo más importante, hasta aquello que de plano no te interesa.

Para algunas esposas, sus hijos son -por mucho- más importantes que el esposo. Al igual que para muchos padres de familia su trabajo está en lo más alto de sus atenciones.

La clave está en no tener la expectativa de querer ser la prioridad del otro, y no molestarse cuando se descubre, que efectivamente no lo eres.

¿Para qué arrancarse el corazón y vivir de una fantasía? Vamos aceptando que dado que cada cabeza es un mundo, no vas a ser la prioridad de tu pareja o la de tus papás. Probablemente siempre habrá algo o alguien más importante que tú.