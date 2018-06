Niños tratados inhumanamente

El significado de la palabra “inhumano”: ser demasiado duro o difícil de soportar” no es suficiente para describir por lo que están pasando cerca de 2000 niños, no en otro continente, no, aquí cerca, en la frontera con los Estados Unidos. Lo lamentable del caso es que las víctimas son niños que están siendo cruelmente separados de sus padres, desintegrados de su familia, de sus hermanos, para hacinarlos en jaulas, sí, jaulas, un simbolismo de maldad al que se agrega la afrenta de ser vigilados por militares. No, no es el guion de una película, es la realidad causada por el fenómeno de emigración que mundialmente se viene presentando convirtiéndolo en una tragedia de lesa humanidad. Ahora son mexicanos los que sufren y tal parece que las instituciones y los organismos mundiales encargados de la observancia y cumplimiento de cánones humanitarios están con los ojos volteados al revés.

Niños “enjaulados” con el mínimo de atenciones en cuanto a SUS más elementales necesidades, separados de sus padres por una política concebida solo por mentes enfermas donde está ausente cualquier rector de conciencia.

Suena hueco, es más, pareciere una cruel broma el postulado, vigente por supuesto, de la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos: “El reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

Es verdaderamente importante y además urgente que sean liberados estos niños, apelando a los organismos correspondientes y a la buena voluntad de funcionarios de alto rango de los Estados Unidos -menos por supuesto al señor D. Trump, personaje que se basa en la absurda pretensión de garantizar su egocentrismo con la aplicación de la más pura maldad-. Una y otra vez se ha comprobado que este reprobable personaje antepone el poder a la moralidad.

A lo largo de la historia reciente y contradiciendo el optimismo de Steven Pinker plasmado en su espléndido libro: “Los Ángeles que llevamos dentro”, se han quedado plasmadas escenas fotográficas que dada su cruda y brutal realidad se pueden considerar como las fotografías de la CRUELDAD E INJUSTICIA HUMANA. 1.-La niña y el buitre. 2.- La del niño ahogado, muerto yaciendo en una playa. 3.- La de la niña vietnamita que corre desnuda huyendo de las llamas provocadas por conflictos militares. A estas habrá que añadir la que fue publicada ayer con motivo de la separación y enjaulamiento multicitado. En ella aparece, con el rostro demudado, un niño de apenas cuatro años, quizás, que es trasladado a las jaulas custodiado por dos agentes fronterizos armados, lo que hay que ver y soportar.

Niños que desplazados de su origen caminan salvando mil peligros para llegar a un destino donde estarán “presos” para agonizar, emocionalmente hablando, una marcha literalmente a peor, ahora viviendo, hostigados y amedrentados en condiciones que bordean la irrealidad. La indolencia mostrada por las autoridades es verdaderamente desesperante, las noticias que se tienen destilan verborrea y vaguedad mientras la sombra siniestra del daño mental cubre a los niños detenidos, aquí nace el dañino efecto dominó de los futuros destinos, esos donde se vive bajo la falsificación de la realidad.

Somos 1200 millones de habitantes en el planeta Tierra, 3600 es decir la mitad, viven en condiciones precarias, por lo que muchos de ellos emigran en búsqueda de un mejor vivir. La pregunta es si lo lograrán o nos convertiremos en una sociedad que camina hacia la descomposición y la muerte.