¿Ningún presidente se levanta pensando cómo joder a México?

“Un Presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando y perdón que lo diga, en cómo joder a México”.

Esta frase del ex presidente Enrique Peña Nieto, me ha resonado en la cabeza en los últimos días, particularmente a horas de la mañana cuando enciendo el televisor y aparece el presidente de la República en su conferencia matutina, con una figura ya muy cansada y abotagada, pero sin abandonar esa actitud de buscapleitos que asume cotidianamente a falta de logros que presumir.

Tan solo esta semana se le observó arremeter en contra nada menos que de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tildándola de ineficiente por no otorgar las certificaciones para las vacunas Sputnik y CanSino, con las que se inoculó a millones de mexicanos que han quedado impedidos de viajar a países donde no se reconoce la efectividad de dichas vacunas por no estar validadas por la OMS.

“Yo entiendo que en Palacio las cosas caminen despacio, pero no lo acepto en otra parte”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal consideró que en este tema, las autoridades sanitarias mundiales han actuado con desidia y alertó que la certificación de las vacunas no debe estar sujeta a criterios ideológicos y políticos.

“Estados Unidos decidió que sólo entren (a su país) los que están vacunados con las vacunas que ellos autorizan, a partir de la autorización de la OMS, y el cuello de botella está en la OMS, esperamos que pronto resuelvan, lo pueden hacer en 72 horas, llevan ya muchísimo tiempo en esto y no puede haber de por medio ninguna justificación de carácter político o ideológico, sería un absurdo que la OMS actúe a partir de criterios políticos. Yo creo que es más por desidia”, lamentó.

Lo que quizá no esperó López fue una respuesta contundente y expedita de parte del Director de la Organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien en pocas palabras le dijo que no hable de lo que no sabe y que si tiene dudas “envíe a sus expertos”, refiriéndose a alguien con mayor entendimiento y conocimiento del tema.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue otra víctima de las embestidas del presidente esta semana. El jueves dijo que la UNAM había perdido su esencia y se convierto en individualista tras el paso del periodo neoliberal. Y un día después insistió en la crítica y lamentó que la institución se hubiera “derechizado”.

“No solo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, todas. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos”, comentó.

Pero tampoco las autoridades de La Universidad Nacional Autónoma de México se quedaron calladas y vía comunicado de prensa, contestaron que en sus aulas e instalaciones “se forman ciudadanos íntegros, de pensamiento independiente, sin ideologías impuestas”.

“El compromiso y solidaridad históricos de la Universidad Nacional con la nación es incuestionable”, aseveró.

El presidente López Obrador está acostumbrado a opinar de todo sin conocimiento de causa, a criticar sin argumentos, a juzgar y dictar sentencias, a ser quien tiene la última palabra y a buscarse enemigos en cada conferencia Mañanera, casi siempre sin réplica.

AMLO es un mandatario que, ya sabemos, descuida las formas, no entiende de diplomacia y le da lo mismo agraviar a empresarios, científicos, organismos internacionales, instituciones educativas y todo aquello que le sirva de distractor para ocultar su mal Gobierno. Lo hace todos los días en La Mañanera, y luego entonces me surge la duda en torno a la célebre frase de Peña Nieto. ¿Ningún presidente se levanta pensando cómo joder a México?