Ni batos, ni buenas, ni malas

Ya sé, ya sé que no es muy culto andar del tingo al chisme con toda la rebatinga de los hijos de José José, pero yo de verdad me quería olvidar del tema, pero a donde voy el tema surge hasta de la maceta; que si la mamá de Sarita, que si Anel -la ex esposa-opinando con Paty Chapoy, hagame usté el favor. Un verdadero circo señores.

Pues en esto estaba yo; con un ojo al gato (a mi tarea sobre feminismo) y otro al garabato melodramático del príncipe de la canción. Y pues que llega Juli, hermosa, única, sin igual vendedora de cosméticos, a comentarme con toda su furia sobre el tema: “Pues así son los hombres, señora. Mire que José José tuvo a mal dejar a la ‘mujer buena’ por la ‘mala’. Ey -señaló-, como todo buen bato”.

Nomás la escuché y me quede “de a cuatro”.

O sea toda esta rebatinga ¿es porque una señora es mala, mala muy mala? Y otra ¿buena, buena, muy buena? Y todos los hombres del mundo “como buenos batos” -señaló la Juli- eligen a la pérfida por sobre la abnegada.

Ahora sí ya entendí, me dije. Por eso estamos como estamos, seguí pensando, mientras miraba el teclado de mi compu sin poder terminar mi tarea sobre feminismo (y con estos chismes en la cabeza, pues menos ¿verdad?). Vaya usté a saber si todo este zafarrancho sea por la buena, la mala o la guayaba y la tostada que dicho sea de paso también la línea mediática de santa Paty Chapoy (hágame usté el favor) promueve estas linduras.

Le diré algo, para muestra un botón y el ejemplo que estoy mencionando no es la muestra más apta para yo poner los puntos sobre la íes pero digamos, sí es el más visible y el que todo mundo me puede entender. Yo no sé y no me importa si el príncipe de la canción era “buen bato”, “mal bato” o “mediocre bato”, pero de entrada en el señalamiento hay ya notable agresividad por parte de quien lo nombra y además, generaliza. Es decir desde la perspectiva femenina pensar que todos los “batos” eligen a la “mujer mala” ya es partir de un lugar erróneo, donde interiormente estamos mal colocadas, nada más para empezar.

¿Quiere usted hablar de feminismo? Así, no vamos a avanzar.

¿Quiere usted hablar de machismo? Así, no vamos a avanzar.

Después hacer una diferenciación entre “mujeres buenas” y “mujeres malas” -que roban el marido o se dedican a intrigar- por parte de las propias mujeres, pues cierra el paso para avanzar en términos de igualdad, que por lo menos es lo que entiendo, buscamos.

Me voy a hacer la tarea pues.