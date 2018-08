NSJP: aplicación fallida

Lo que mal empieza, mal termina. Esa máxima aplica perfecto con lo que sucedió en Jalisco con el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), cuya aplicación inició en junio de 2016. A dos años de su entrada en vigor, nuestra Entidad está entre los estados peor evaluados en los diversos indicadores que miden la eficacia con la que se ha aplicado éste nuevo modelo.

La impunidad lejos de disminuir aumentó. 99.3% de los delitos queda sin castigo según el reporte “Hallazgos 2017”, que hizo México Evalúa para revisar lo sucedido en los primeros dos años de que entró en vigor en México el NSJP y que se presentó la semana pasada. Que Jalisco sea el Estado más impune, por arriba incluso de la media nacional que está en 87.3%, es el mayor estímulo para que la delincuencia organizada, o no, siga cometiendo homicidios y tirando cuerpos en fosas clandestinas o fincas abandonadas; para que siga disputándose el territorio y convierta las calles de la ciudad en campos de batalla donde mueren y se echan a perder vidas de muchos inocentes, como el bebé Tadeo y su madre, que siga el robo de autos, tráileres, negocios, casas habitación y transeúntes. Puedo delinquir y la probabilidad de que me detengan o me investiguen es prácticamente nula. Una muy mala noticia que tiene su origen en la negligencia de los gobiernos por no haber preparado debidamente a los actores y operadores del NSJP desde el 2008, pues por ley debieron haber planificado su implementación en un plazo de ocho años.

Del 2008 a febrero de 2013, durante la administración del panista Emilio González Márquez, prácticamente no se hizo nada y se perdieron cuatro años para sentar las bases de este nuevo modelo de justicia basado en la oralidad como una alternativa ante el fracaso del viejo esquema. A la llegada del Gobierno del priista de Aristóteles Sandoval se tuvieron que aplicar para tratar de abatir los rezagos, pero las prisas y las improvisaciones se impusieron. No hubo la supervisión debida en cada fase de la capacitación, y al igual que en muchos estados del país, la inversión multimillonaria que se hizo para la implementación del NSJP fue desaprovechada, e incluso manejada con altos grados de opacidad y discrecionalidad que pudieron haber incluso degenerado en corrupción.

Cuando se debatía de la conveniencia o no de tomar el camino de la oralidad, una de las conclusiones fue que la única forma de demostrar que había sido una buena decisión era disminuir los índices delincuenciales y los niveles de impunidad. El caso es que hoy en Jalisco no podemos hacer ese juicio porque nunca hubo una preparación real para su aplicación. El modelo funciona, los que lo aplican no.

