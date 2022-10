Mucha deuda, poca información

Seguramente recuerdan la polémica por las nuevas deudas del Gobierno de Jalisco en esta administración. Va un recordatorio: 11 mil 450 millones de pesos adicionales.

Nos cuentan que lo más preocupante es que ayer, en una comparecencia en el Congreso del Estado por parte del secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida, simplemente aceptó que no se cuenta con un estudio de la evaluación del impacto de la deuda contratada. En otras palabras, el Gobierno estatal no sabe cuáles son los efectos o resultados de las obras o proyectos; incluso, si la deuda contratada sirvió para reactivar la economía después de la pandemia.

La única certeza es que esa deuda se pagará en los próximos 20 años, de los impuestos de los jaliscienses.



* * *



Los estudiantes tendrán una semana corta. La Secretaría de Educación de Jalisco confirmó que las actividades escolares se realizarán a distancia este miércoles en Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, por la celebración de la Romería de la Virgen de Zapopan. El argumento es que habrá cierres viales y la suspensión de los servicios del transporte público en algunos tramos.

Lo que nos llama la atención es que alumnos de secundaria, por ejemplo, están felices y aseguran que no habrá clases hoy ni el viernes.

El viernes es porque habrá elecciones en la Sección 47 del SNTE y, de manera inédita, los maestros y directivos votarán por las tres plantillas que compiten.

Nos dicen que esta sección está integrada por más de 32 mil docentes, por eso el argumento para la suspensión de clases.



* * *



El pasado viernes, el Congreso de Jalisco realizó la primera mesa de trabajo para recibir las propuestas de los trabajadores para una nueva Ley de Pensiones. Parece que lo que advirtió la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco (Fesijal) se está haciendo realidad: todo será una simulación.

Resulta que Juan José Hernández, titular de la Fesijal, entregó un pliego petitorio a la fracción de MC en el Congreso, pero de inmediato se negó y no lo recibió. En ese documento se plasmaron los compromisos o los llamados “postulados para resguardar a los trabajadores”, donde se exige que no se incrementen las aportaciones de los empleados en el Ipejal, que el Ejecutivo estatal asuma la responsabilidad financiera de la nómina y que el Gobierno no designe al director, entre otros puntos.

A la espera de las conclusiones de las mesas de trabajo.