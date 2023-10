Morena y el populismo de derecha: hay muchos parecidos

Mucho se han señalado los parecidos entre Morena y el PRI. Sin embargo, poco se ha comentado sobre los parecidos que tiene el movimiento populista lopezobradorista con quienes parecen ser sus némesis, aunque no lo son: la derecha populista europea y estadounidense. Comparten bases electorales considerables, y estas serán esenciales para ganar la elección en México en 2024.

Hay dos fenómenos que están irrumpiendo en la política mexicana, estadounidense y europea: el reacomodo de las bases electorales y el surgimiento de nuevos partidos políticos. La derecha estadounidense y europea está expulsando a las clases medias y altas para darle cabida a las clases rurales y trabajadoras, mientras que la izquierda ha hecho lo contrario al botar a la clase trabajadora e incorporar a las clases medias y altas. Por otra parte, partidos populistas de derecha están entrando en la escena política, tomando inclusive las riendas del gobierno nacional: solo basta ver a Italia, Polonia y Hungría, por solo mencionar algunos. Lo que llama la atención es que esa base electoral de la derecha populista es en gran medida la base electoral de Morena y el presidente López Obrador. ¿Por qué?

Ante el creciente descontento popular en México, Estados Unidos y Europa, Morena y los partidos de derecha occidentales concuerdan en dos puntos esenciales: la manera de hacer política y las políticas públicas. En el centro de su forma de hacer política se encuentra un discurso nacionalista y polarizador, de señalamiento a las élites y desconfianza en las instituciones internacionales. Sin embargo, no solo en la forma sino también en el fondo concuerdan: apoyo a los combustibles fósiles, rechazo a la igualdad de género y una aguda desconfianza en la ciencia. Y aunque ciertamente a todos los puntos anteriores les podemos poner “peros”, hay una clara tendencia en esa dirección, lo cual resulta una equivocación histórica.

En Estados Unidos y Europa las clases medias y trabajadoras se encuentran numéricamente más equilibradas, lo que permite que haya mayor competencia política. Sin embargo, no es el caso en México, donde los estratos bajos son más numerosos. He ahí en gran medida el éxito de López Obrador, y el desafío de Xóchitl Gálvez: no le bastará el voto de la clase media. Morena solo tendrá en su poder a Tijuana entre las grandes urbes del país, y habrá recibido un castigo no visto en décadas en Cd. de México en 2021, sin embargo, y como señala la encuesta de Alejandro Moreno en El Financiero, el 80% de los mexicanos que se considera “pueblo” apoya al presidente. Y son muchos mexicanos.

El éxito de los partidos populistas de derecha en Occidente lo replica Morena en México. Comparten en gran medida bases electorales, formas de hacer política y propuestas de política pública. Xóchitl tiene mucho para atraer a esa parte de la población –fundamental para ganar la elección– y rectificar numerosas políticas públicas que tanto daño le están haciendo al país.

Fernando Núñez de la Garza

fnge1@hotmail.com@FernandoNGE