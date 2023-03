México, por la revancha en el Clásico Mundial

Ya está por iniciar el Clásico Mundial en su edición 2023, y hay que reconocer que todavía duele recordar la eliminación sufrida por nuestro representativo nacional en el certamen más reciente realizado en el año 2017, jugándose la primera fase de Cuartos de Final en Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y México, habiendo resultado campeón el equipo de las barras y las estrellas que se coronaba por primera vez en dicha competencia.

México, a pesar de haber tenido un buen desempeño, no fue lo óptimo que se esperaba recordando, aquella fallida actuación de Roberto Osuna -en aquel tiempo pitcher estelar de Azulejos de Toronto-, quien no tuvo fortuna y perdió un juego importantísimo que dejó a México empatado con Venezuela y al final, no obstante se pensaba que nuestro representativo nacional calificaba por haberle ganado al conjunto guinda y tener el mejor resultado, una polémica decisión del Comité organizador del certamen dejó fuera a la novena tricolor, lo que seguimos pensando como una injusticia que impidió que México llegara a la etapa subsecuente que pudo haber sido una gran actuación porque el equipo mexicano iba embalado aunque no era una novena con la calidad o el soporte de los peloteros que hoy acuden.

En ese contexto, podríamos advertir que México va por una revancha deportiva y se presentará en mejores condiciones. Ya hemos señalado que en su roster tiene mayoría de peloteros con la experiencia de haber desempeñado tarea beisbolera en Grandes Ligas o incluso estar en activo, y los que no lo son así pertenecen a la clase con mayor fuerza, presencia y potencia en su batallar jugando con equipos del béisbol profesional mexicano que se disputa en el más alto nivel, ya sea en la Liga Mexicana o del Pacífico. Sin embargo, se lamenta la baja del receptor de Azulejos de Toronto, Alejandro Kirk, el tijuanense que dió la sorpresa en la campaña anterior de Grandes Ligas al ser nominado y jugar como titular en el Juego de Estrellas, quien no recibió permiso de su dirigencia para vestir la franela con México en el Clásico Mundial y deberá ser suplido en el roster.

No obstante eso, México llega fuerte, equilibrado, balanceado, con pitchers de la talla de Julio Urías y de José Urquidi como abridores, y peloteros importantes en su staff de pítcheo lo mismo que en su infield y outfield.

La única manchita, reitero -y ojalá nos tape la boca como se dice coloquialmente-, es el manager, el polémico Benjamin Gil, quien para muchos —y me incluyo, obviamente— no es la mejor opción, teniendo un personaje como Juan Gabriel Castro con experiencia, mayor talento como pelotero, que ha sido encumbrado al Salón de la Fama por ser de los más exitosos mexicanos en Grandes Ligas en su trayectoria y que tiene una experiencia mucho mayor que Gil como coach en la Gran Carpa y como manager en equipos de Triple A, habiendo tenido recientemente un gran desempeño aunque no logró el campeonato comandando a Los Naranjeros de Hermosillo, que fueron líderes indiscutibles en las dos vueltas de la campaña 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico LMP, pero que finalmente fueron eliminados en semifinales por los Algodoneros de Guasave, que dieron la sorpresa más importante.

Pero habrá que desearle suerte al equipo mexicano, esperando superen la primera etapa del certamen por primera ocasión y que su paso por esta nueva edición del Clásico Mundial, que se desarrollará del 8 al 21 de marzo teniendo como sede las ciudades de Taichung, Tokio, Phoenix y Miami, nos haga olvidar lo ocurrido en 2017.

bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1