México, exhibido por la pandemia

Mientras que un estudio de 120 páginas con nueve capítulos del Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California / San Francisco, que lleva por título ‘Mexico’s Response to COVID-19: A Case Study, -preparado para la Organización Mundial de la Salud- que habla de la pobreza del manejo de la pandemia por parte del gobierno de México y el que se pudieran haber evitado por lo menos 190 mil muertes, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, afirma que la baja en las restricciones y la falta de seriedad de la gente y gobiernos cada dia nos aleja más de terminar con la pandemia.

Para Adhanom, “estamos en un punto crítico” en lugar de progresar estamos retrocediendo. “La trayectoria de la pandemia está en plena expansión, crece de forma exponencial”, agregó.

Después de 16 meses del problema sanitario, la semana anterior fue la cuarta más alta en cuanto a contagios, con 4.4 millones de personas que recibieron el diagnóstico positivo, además es la séptima semana consecutiva en aumento de muertes.

Respecto al estudio sobre el manejo de la pandemia en México, el extenso estudio concluye que “Las deficiencias en el modelo de gestión de la emergencia mostraron una incapacidad para reconocer los errores y corregir la política”. Habla de cómo las autoridades no cumplieron con sus funciones de rectoría y asumieron su responsabilidad. “Los líderes -de México- no han podido enviar un mensaje correcto, además de no ser coherentes en las reformas de salud pública”.

Hace referencia el reporte que se ha fallado en apoyar a los grupos sociales más vulnerables afectados por la pandemia y que una política de pruebas excesivamente restrictiva socavó la capacidad para detectar brotes en diferentes sectores de la población, además de que los sistemas de vigilancia epidemiológica han subestimado la amenaza del virus, mostrando pobreza en la decisión basada en datos científicos.

Sostiene el documento que el sistema de salud de México si de por sí ya estaba en una “situación precaria”, la insuficiente inversión en el sector, los recortes de austeridad recientes y las reformas a programas de asistencia, han provocado que la crisis de la pandemia sea mayúscula.

Y concluye que el plan de vacunación en México ”sigue siendo insuficiente” y que es “una preocupación que la decisión en las prioridades y del plan de vacunación estén relacionadas a las campañas electorales”.

Este reporte es una impecable ‘fotografía’ de la verdadera realidad de lo que sucede en nuestro país, que desafortunadamente nos exhibe ante el mundo y de lo que el gobierno, además de asumir su responsabilidad, debe sentirse apenado por su ineficiencia. ¿Usted, qué opina?

