México está desconcertado

Este desconcierto, en muchas partes desánimo, lo provocan los diferentes temas que tú, Andrés Manuel, tratas en tus conferencias mañaneras.

Cancelaste por tu gusto y decisión la terminación del Aeropuerto de Texcoco que ya lleva gran parte de su construcción y gran inversión; una de las razones que comentaste para justificar la cancelación fue que hubo mucha corrupción, también dijeron que hubo compras de terrenos alrededor de lo que iba a ser el aeropuerto. Tú debes tener identificado quién compró o quién cometió actos de corrupción en este tema, ¿por qué no los detienen y por qué no recompran o expropian los terrenos que están alrededor, que dicen que compraron para hacerse millonarios con la plusvalía del aeropuerto?, eso lo puedes hacer, acuérdate que tú eres dueño de México, cuando menos así te comportas. Además, tienes que sumarle el doble de lo que va a costar el aeropuerto de Santa Lucía y los peligros que puede haber en el despegue y aterrizaje de aviones grandes, ya te lo dijeron expertos en aeronáutica.

Otro de los proyectos que son de tu puro gusto es la construcción de la refinería de Dos Bocas que parece que va a comenzar sin los estudios esenciales, pero eso sí, el ganso dijo que sí. Hay que pensar en el tiempo y en el costo: $8,000 MDD y 3 años, además en un lugar que de acuerdo a los expertos y algunos de tu grupo no es el apropiado para hacer una refinería.

Luego comentaste que México iba a crecer el 4% y todas las calificadoras han dicho que este año será el 1.2% y a lo mejor el año que entra el 1.3% de crecimiento.

No cabe duda que tienes buenas intenciones, gran capacidad de trabajo y de realizar exitosas iniciativas, pero ahí está el Tren Maya que no hay proyecto y que su costo, rendimiento y producción está en duda total, aparte del perjuicio ambiental que puede ocasionar.

Lo que no se entiende y realmente no se debe pasar por alto es el desabasto que se ordenó al sistema de salud, ningún desabasto es tan fuerte como el que perjudica al sector salud, ninguno tan riesgoso y doloroso políticamente; los comentarios y críticas de los medios los llamaste “producto del hampa del periodismo”, pero Martínez que era el secretario del Seguro Social, en su renuncia expresó que el desvío de los ahorros del Seguro Social son para otros fines y algunos en el gabinete y en los medios han aceptado que esos ahorros son para el rescate de Pemex y la mentada refinería, que sabes perfectamente, lo repito, tú y tus allegados Andrés Manuel saben que no es productiva, pero puede representar el renacimiento de la industria petrolera sin éxito en el pasado.

Sin embargo, Andrés Manuel, estoy seguro que todo lo haces con buena voluntad y creyendo que beneficias a México, pero una de las cosas que prometiste es disminuir la pobreza, y el desabasto de los medicamentos va directamente contra la clase más vulnerable, que no tiene dinero para comprar medicinas y vendería su coche, su casa para adquirirlas, lo cual causaría que aumente su pobreza.

Por eso te digo que México está desconcertado, muchos desarrollos se han detenido, las inversiones también, están esperando a ver qué sucede con el consejo de tu ganso y tu dedito.

Pendientes asimismo de tus expresiones y la negación de escuchar a algunos expertos que tienes como Poncho Romo y otros mexicanos que han demostrado gran conocimiento como Carlos Slim experto y exitoso en el desarrollo que declaró: “Se necesitan $460,000 MDD que debe invertir el sector privado en beneficio de México: este gobierno, más que ningún otro, necesita de los privados. El país necesita niveles de inversión privada muy altos”.

También Carlos Slim en el Simposium de Centros Históricos que hizo la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios expresó: “Varios inversionistas privados están muy interesados en invertir en México y lo que está buscando el gobierno es que la inversión privada haga eso”. Mencionó que: “Para crecer al 4% como lo planeaste Andrés Manuel se debe invertir el 20% y 22% del Producto Interno Bruto, por lo que tú gobierno debe aumentar la inversión pública de 2.5% al 5% y además la iniciativa privada debe andar en los rangos del 15% al 17% del PIB”. Dijo asimismo que “la consolidación de la clase media es muy importante porque le da vida a la actividad económica y genera conocimiento y cultura”.

Por favor, Andrés Manuel, hazle caso a personas tan brillantes, conocedoras, inteligentes y con el prestigio que tiene Carlos Slim mundialmente.

Ahora, tus expresiones y reacciones a sugerencias que recibes y no les haces caso, me recordaron un dicho de Leopoldo Paviche un gran amigo mío que ya no está con nosotros que dijo: “Mira, sugerir y hacer proposiciones a personas que no entienden es como bañar un burro, pierdes el tiempo y el jabón”. Ojalá que este no sea tu caso.