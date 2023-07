Mesa con desaparecidos: oportunidad perdida

Tras el grave atentado con explosivos en Tlajomulco el pasado 11 de julio, que dejó un saldo trágico de seis personas fallecidas y 15 heridos, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció que convocaría a una mesa de trabajo con los colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos, para acordar un protocolo de búsqueda entre autoridades y familiares. La convocatoria a esa mesa de trabajo se demoró y apenas ayer se llevó a cabo en el Patio de los Naranjos de Palacio de Gobierno.

A la reunión asistieron representantes de los colectivos Entre Cielo y Tierra Oficial; Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros; Huellas de Amor; Hasta Encontrarles Lagos de Moreno; Por Amor a Ellxs; Más 1 igual a todos Lagos; Luz de Esperanza; Guerreras San Miguel; Guerreras Unidas de Chapala; Entre Cielo y Tierra Desaparecidos de Jalisco; Madres Buscadoras de Sonora; Buscando Corazones en Jalisco y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco.

A la mesa de trabajo no asistió el gobernador pero sí altos funcionarios de su gabinete: el secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza; la secretaria Margarita Sierra, secretaria de Participación Ciudadano; el coordinador Estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Berumen; el fiscal del Estado, Joaquín Méndez Ruíz; Blanca Trujillo, fiscal Especializada en Personas Desaparecidas, y otros funcionarios.

Pero lo que pudo ser una gran oportunidad para reencaminar la política para enfrentar la grave crisis por desapariciones que padece Jalisco terminó en mera simulación y en un teatro donde los representantes del Gobierno hacen creer que se escucha a las familias cuando no es así.

Esto me dijo Héctor Flores, quien acudió en representación del colectivo Luz de Esperanza. “Para nosotros fue mera simulación, una bomba de humo por parte del Gobierno del Estado, porque los temas que realmente le interesan a los colectivos, como investigación en vida, el tema de la búsqueda, el tema de la crisis forense, no se tocaron. Al menos en nuestro colectivo no estamos conformes con lo que pasó”.

Y esto porque desde la misma dinámica de trabajo que se impuso desde el Gobierno, impidió un diálogo de alto nivel donde los colectivos de familiares expusieran sus añejas exigencias de qué hacer y lo que hace falta por parte de las agencias estatales encargadas de las búsquedas.

Héctor Flores explicó que a los asistentes se les repartió en cuatro mesas de trabajo, “como una escuelita”, y se plantearon solamente tres preguntas: que hacer antes, durante y después de las búsquedas en campo. Las mesas eran coordinadas por los funcionarios y no por los familiares y se imponía un tiempo fijo para contestar cada pregunta. Las respuestas eran anotadas en un papel y luego se pegaban en un pizarrón. Tal vez esta dinámica de trabajo pueda ser útil en otras circunstancias, pero no parece las más adecuada en una mesa de trabajo de alto nivel para reconocer la grave crisis por desaparición de personas que existe en Jalisco.

Para Héctor Flores, con la dinámica de trabajo que se impuso ayer en la reunión de Palacio de Gobierno se perdió una gran oportunidad para encaminar la política de búsqueda de personas en el Estado. Desde su punto de vista, ayer se ignoraron temas centrales que deben plantearse en Jalisco: “El tema de la falta de iniciativa procesal de la Fiscalía, la falta de búsqueda en vida y de investigación y la crisis forense”.

Y añadió: “De qué sirve una reunión donde se habla de protocolos de búsqueda cuando no se habla de una prevención, no se habla de cómo contener esta crisis, no se habla de contener los temas forenses, porque esto (de los protocolos) no resuelve la crisis, cada vez hay más violencia, cada vez más desaparecidos, no es la manera adecuada desde nuestro punto de vista”, dijo y remató criticando que la reunión de ayer fue “un teatro”.

Está pendiente de realizarse otra mesa de trabajo con la asistencia del gobernador; ojalá en esta se corrija el rumbo y estos encuentros no terminen como un mero ejercicio de simulación y otra forma más de administrar la grave crisis por desapariciones que lacera a la sociedad jalisciense.