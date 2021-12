Memo y Juan

- Hola, mi querido Memo. ¿Ya se les bajó la euforia de ser campeones o siguen loquitos? -saluda Juan.

- ¿Qué te digo? Ahora sí ya me puedo morir tranquilo con mi Aclas campeón… Mi estimado Juan, a propósito ¿tú sabes qué es la esquizofrenia? -pregunta Memo.

- Sí, es un trastorno mental -responde Juan.

- ¿Y en qué consiste?

- Básicamente, en la pérdida de contacto con la realidad -dice Juan y agrega-: Los esquizofrénicos tienen una personalidad muy compleja porque entienden el mundo a partir de una visión excluyente; piensan que todo es como ellos lo perciben y rechazan cualquier interpretación que no se ajuste a sus ideas: ‘Las cosas solo son como yo las veo’. Pero ¿por qué lo preguntas?

- Porque he escuchado a algunas personas decir que López Obrador padece ese mal y eso me preocupa. Finalmente, es el capitán del barco en el que todos vamos… ¡Imagínate! Nos puede pasar lo que al Titanic: ‘Voy derecho y no me quito’. Además, tengo la impresión de que el Presidente odia a los ricos y detesta a los pobres… Eso de que ‘primero los pobres’, a los que reparte dinero para hacerlos sus adictos, es un eslogan de campaña. Durante 18 años dedicó todo su tiempo a criticar a los gobiernos en turno y ahora no tolera que le corrijan la plana. No sé tú, pero yo lo percibo muy inseguro, por eso necesita al Ejército… Es como un niño que se esconde en las naguas de la mamá -argumenta Memo.

- Estás bravo, mi estimado Memo -riposta Juan, y añade-: Hay un viejo libro titulado Los enfermos que nos gobernaron, en el que se mencionan los padecimientos que sufrieron personajes como Calígula, Napoleón, Hitler, Stalin y muchos otros. De tal suerte, nada de raro tiene que López Obrador, cuya obsesión era llegar al poder, se haya trastornado cuando lo alcanzó.

- ¡Pues cómo se parece a los que tanto critica! -apostilla Memo.

- Pero con sus recorridos por el país y la carga del gobierno se habrá atemperado -comenta Juan…

- ¡Ah, qué Juan! Lo que pasa es que López sigue en campaña, repartiendo billetes entre la población y la gente dice, ‘Nunca nadie nos había dado tanto dinero’… Mejor vamos platicando de otra cosa -apura Memo.

- ¿Ya compraste los regalos para Nochebuena? -pregunta Juan.

- En eso ando… -explica Memo- …pero todo está muy caro, todo está subiendo de precio, ya no ajusta para nada. Además, a los muchachos ya no les interesa mucho celebrar el natalicio de Cristo, andan en otras cosas. Los míos se van a ir a la playa.

- ¡Cómo ha cambiado el mundo! -exclama Juan.

- Y no queda más remedio que adaptarse… -comenta Memo- … porque, de otra manera, lo único que logras es ser infeliz y hacer infelices a los que te rodean. En fin, la vida es muy corta para echarla a perder… Te deseo una feliz Navidad acompañado de tus seres queridos.