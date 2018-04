Meade y la contabilidad del narco

El sábado, horas antes de que arrancara la campaña, tuve, junto con mi compañero Jaime Barrera, la oportunidad de entrevistar largo y tendido a José Antonio Meade. Me sorprendió que no vi un solo logo del PRI en la casa de campaña y que ésta tampoco estaba llena de gente parada sin hacer nada (como suele suceder en las casas de campaña) ni de una seguridad más allá de una oficina normal.

De la conversación me llamó profundamente la atención la visión del candidato de la Coalición Todos por México sobre el crimen organizado. No solo tiene una buena radiografía de lo que ha pasado, lo que le permite no caer en generalidades o visiones maniqueas, sino que, junto con sus compañeros de Hacienda, mientras era secretario la segunda ocasión, realizó un estudio sobre el sistema económico del crimen organizado. Consiguieron, gracias a la Marina, la contabilidad de los Zetas e hicieron un análisis detallado del negocio. Dos hallazgos de los que alcanzó a comentar en esta conversación: la importancia que tienen las cárceles no solo como centros de operación de los capos, sino como negocio, como grandes generadores de ingresos para el crimen organizado. Lo segundo es que la estructura operativa del crimen organizado está compuesta por jóvenes que ganan entre cinco y siete mil pesos y por lo tanto lo más importante es, al tiempo que generar oportunidades de ingreso (Andrés Manuel habla de la beca Nini; Anaya del ingreso universal) hay que cortar los flujos del crimen.

Para esto es necesario retomar ya la propuesta de islas de legalidad en las prisiones y cambiar la ley de extinción de dominio. La que tenemos actualmente no permite cortar los flujos, pues la extinción de dominio se da hasta que el proceso judicial ha terminado, lo cual permite entre otras cosas que el crimen organizado use el dinero sucio para combatir al Estado en los procesos judiciales, pero sobre todo que la detención de capos no altera el funcionamiento de los carteles.

De acuerdo con el candidato de la coalición hay un proyecto de ley terminado que podría estar en las cámaras antes de que termine este sexenio. Ojalá así sea, pero, sobre todo, ojalá que gane quien gane las propuestas que sí tienen sentido se retomen para el proyecto de Gobierno del próximo presidente. En el combate el crimen organizado solo hay dos bandos; “ellos” y nosotros. “Ellos”, por razones obvias viven divididos y dividiéndose. Si nosotros cerramos filas, no hay manera de que nos ganen. Pero, si seguimos divididos, o, peor aún, teniendo y consintiendo entre nosotros representantes de “ellos” no vamos a ganar nunca.

Por lo pronto he aquí una idea fresca e inteligente que hace pensar que las campañas tienen sentido.