Matchroom vino a sentar sus reales

Pelea de campeonato mundial mosca CMB. Julio César “Rey” Martínez defendió con éxito su corona, y noqueó técnicamente en seis rounds a Joel Córdova el sábado antepasado. Producción con estándares globales. Transmisión por la plataforma streaming DAZN. Taquilla de alrededor de 700 aficionados en el Domo del Polideportivo Alcalde, CODE Jalisco.

La promotora británica Matchroom, informó con apenas seis días de anticipación a los aficionados locales, que montaría esta función. El examen fue aprobado, y el británico Eddie Hearn, presidente de Matchroom, considera que en Guadalajara y otras plazas de México, se pueden hacer funciones de boxeo en estadios: “Podemos hacer grandes eventos en México. Se podrían hacer grandes peleas sin la necesidad de que tengamos que hacerlas en Estados Unidos”.

Recordó las funciones organizadas por Matchroom en las que ingresaron 90 mil y 70 mil aficionados en estadios británicos.

Matchroom vino a promover boxeo a Guadalajara porque “es el hogar del mejor peleador del planeta, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, es un lugar en el que se conoce bien de boxeo. También la ciudad nos acogió bien, los organismos deportivos, los hoteles, no tuvimos mucho tiempo y nos brindaron un gran apoyo para realizar la función. Tuvimos que movernos muy rápido, nos quedan doce shows desde ahora hasta diciembre. Hemos hecho eventos en Tijuana, pero queremos que Guadalajara sea un lugar importante para nosotros.

—¿Cómo inició la relación de trabajo con Eddie Reynoso?

—Me conformé durante mucho tiempo con algunas cosas, no sé porque antes no llevamos talento mexicano a Reino Unido. Eddie Reynoso es una persona que lleva gran tiempo en el boxeo y ha destacado demasiado. Él me comentó que debíamos hacer algo, había demasiadas posibilidades de hacer nuevas cosas y esto es el inicio de algo nuevo, se vienen grandes cosas para producir con Eddie. Existe demasiado talento que nunca se le ha dado la oportunidad, así que daremos esas oportunidades. Les vamos a cambiar la vida a muchos boxeadores. Quiero contar una nueva historia, necesitamos contar esa historia, para inspirar a los jóvenes mexicanos en las próximas peleas que pueden cambiarles la vida.

—¿Cuál es el futuro de Matchroom?

—Seguir haciendo lo que estamos haciendo, y seguir en expansión a nivel global, somos una empresa de promoción, al estilo UFC, de grandes eventos y de buen nivel en cualquier parte, ya sea en Las Vegas, Londres, México, Madrid, y brindar muchas oportunidades.

