Masaryk 203 y el retorno del contador de Javier Duarte

Esta semana llegó a México, expulsado desde España, Javier Nava Soria, personaje clave en la red de prestanombres del ex gobernador Javier Duarte.

Nava quizá tenga algo que contarle a las autoridades con respecto a un inmueble en el corazón de la avenida Masaryk, en el número 203 exactamente, justo al lado del conocido hotel Habita.

El 12 de septiembre pasado la reportera Valeria Durán, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dio a conocer documentos que probaban que ese edificio de cuatro plantas, que aloja once departamentos más penthouse, era manejado por la empresa Mazaryk 261 SA de CV. El consejo de administración de esa entidad mercantil lo componen Moisés Mansur Cysneiros, José Juan Janeiro y… Javier Nava Soria.

Como se sabe, el primero de ellos se fue a Canadá, el segundo colabora con la fiscalía y no parece enfrentar mayor agobio legal, mientras que el tercero, apenas aterrizó procedente de España, donde fue detenido en abril pasado, este miércoles fue puesto frente a un juez.

En el reportaje de MCCI se citaba que el inmueble había sido mencionado meses atrás en una de las audiencias del juicio que se abrió por el caso Duarte.

Alfonso Ortega López, que es considerado pieza clave en el montaje de empresas fachada para el ex gobernador, dijo en una comparecencia de octubre de 2016 que “otra propiedad que también era de Duarte, aunque no estaba a su nombre, es un departamento de un edificio que está en Masaryk, no recuerdo el número, pero al lado del Hotel Habita”. Esa declaración fue escuchada por el reportero Arturo Ángel, de Animal Político, quien estuvo en la diligencia.

Sin embargo, Valeria Durán obtuvo documentos que mostraban que no sería uno, sino todos los departamentos, menos el penthouse, los que manejaría la red de prestanombres de Duarte.

La reportera visitó además el edificio, que en agosto rentaba uno de los departamentos en 27 mil pesos. El trámite de renta se hacía, precisamente, con la gente ligada a Duarte.

En el texto de Durán se hacía mención que en la misma sociedad que maneja el inmueble aparecía como apoderado Álvaro Larrondo García, ligado asimismo a la firma Smart Parking, ubicada en Prado Norte 135, empresa también mencionada en la prensa con respecto al caso Duarte.

Hace unas semanas, esas oficinas de Prado Norte lucían sellos de aseguramiento por parte de la Procuraduría General de la República.

En cambio, y transcurridos cinco meses desde la fecha de publicación del reportaje de Durán, y casi año y medio desde que Ortega López declarara que en ese edificio había una propiedad de Duarte, el miércoles ese lujoso inmueble en Masaryk lucía sin sellos de aseguramiento ni cosa parecida.

Quizá ahora que ha sido traído desde España para que enfrente la justicia el señor Javier Nava tenga algo qué decirle a las autoridades sobre Masaryk 203. Eso, claro está, si en una de esas la Procuraduría General de la República encuentra pertinente preguntarle tanto por lo declarado por Ortega López, como por lo publicado por Durán.

Y ya que estamos en eso de intuir que en una de esas la PGR anda con ganas de averiguar algo más que los asuntos de Ricardo Anaya, ojalá las autoridades informaran en qué va el destino de los lujosos departamentos atribuidos a Javier Duarte en Ixtapa, dado que según se ha comentado, esos inmuebles, ubicados en el lujoso conjunto Finesterre, están a la venta, y muy cotizados por cierto.

Por lo pronto, aquí la liga del reportaje sobre Masaryk 203: https://contralacorrupcion.mx/web/edificiolujoduarte/