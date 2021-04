Más voces a favor de los inmigrantes

“La inmigración legal es una de las principales preocupaciones y pendientes del pueblo estadounidense...el Congreso realmente necesita probar que puede llegar a un acuerdo en asuntos difíciles”. Este discurso fue pronunciado el 20 Junio del 2007 por el ex presidente George W. Bush (2001-2009) -hace 14 años- encaja perfectamente hoy cuando el país vecino sufre una crisis de inmigracion. Más de 11 millones de personas indocumentadas son parte vital de la sociedad y cientos de migrantes llegan todos los días a la frontera pidiendo asilo.

Hace exactamente una semana Bush participó en una ceremonia de naturalización, donde dio la bienvenida a los nuevos ciudadanos. Y con motivo de su presencia en Nueva York, donde también presentó su nuevo libro ‘Out of Many, One: Portraits of American Immigrants -’De muchos, uno: Retratos de Inmigrantes Estadounidenses’-, que cuenta la historia de inmigrantes con ilustraciones de sus propios retratos al óleo realizados por el ex mandatario, a la cadena de televisión CBS le dijo que “de lo que más se arrepiente es no haber sido capaz de reformar el sistema migratorio estadounidense” durante sus ocho años en la oficina Oval.

Bush (republicano) hizo referencia que la propuesta de reforma de inmigración del presidente Joe Biden (demócrata) actualmente en el Senado, debe resolverse como una de las prioridades para resolver “un pendiente que tiene el país”.

Aunque el plan propuesto por Biden es una reforma ‘integral’, tiene pocas posibilidades de pasar los filtros en el Senado, donde se necesita del apoyo de por lo menos 60 congresistas -los demócratas solo cuentan con 50 y el voto de la vicepresidenta Kanala Harris como presidente de la Cámara-. Sin embargo, partes importantes de la propuesta pudieran irse deshojando paulatinamente como es el caso de DACA (Soñadores), para los amparados bajo el TPS (Programa de Protección Temporal) y de los trabajadores esenciales en algunas industrias, como es el caso de la agricultura. Además, para aumentar la presión al Senado, la semana anterior, los legisladores Kyrsten Sinema (demócrata por Arizona) y John Cornyn (republicano por Texas), han presentado un proyecto de ley que pretende solucionar la grave crisis migrante en la frontera que se generó a la salida de la anterior administración y la llegada de Biden a la Casa Blanca

El Plan intenta incrementar los recursos para tener la capacidad de custodio de los que están llegando, agilizar los procesos de deportación, así como la revisión de casos de asilo.

Además, la semana anterior el líder de la mayoría Senador Chuck Schumer, el hombre más influyente en el Congreso, dijo “estamos estudiando cualquier opción y explorando el paquete más amplio que se pueda”. Aunque reconoció que “Va a tomar tiempo, pero lo vamos a lograr, aunque vayamos paso por paso”.

A la oposición republicana en el Senado a la reforma migratoria habrá que agregar la presión que han representado los primeros 100 días de la nueva administración -con muchas propuestas, cambios de rumbo, crisis en la frontera y la pandemia- lo que ha dificultado el enfocarse en el tema. Sin embargo, el tema requiere atención especial para resolver “un asunto difícil” y que es “un pendiente del país”, como dijera George W. Bush. ¿Usted, qué opina?.

