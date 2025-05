Más que embajador, es “un dolor de cabeza”

El mensaje publicado el miércoles pasado por la agencia estadounidense -donde se incluye una fotografía donde aparecen sus agentes que no corresponde a la mencionada incautación- es muy claro: “Tres laboratorios de producción de drogas sintéticas a gran escala en Sinaloa -propiedad del Cartel de ese estado- fueron desmantelados con narcóticos y precursores químicos incautados en un operativo liderado por la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas)”. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue más elocuente: “Es falsa. Esa fotografía… no corresponde a ninguna operación en México”, mientras que de la participación de los oficiales estadounidenses aclaró que “Desde hace muchos años no participan ni coordinando ni elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio”.

El disentimiento en la “medallita” que el gobierno de Estados Unidos “se quiere colgar”, llega en un momento crucial, cuando estamos en la antesala de la llegada del nuevo embajador de Washington, Ronald Johnson, quien el lunes recibirá en Palacio Nacional sus cartas credenciales, y en donde el tema estará en la agenda de la conversación, según dijo Sheinbaum ayer, quien le pedirá “una mayor colaboración, coordinación y una relación de respeto entre ambos países”.

El nuevo embajador, ex boina verde -soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense y con un pasado en la Agencia Central de Inteligencia (CIA)- llega en el momento en que los narcotraficantes han sido designados como terroristas y Estados Unidos considera la lucha contra los terroristas como una prioridad para la seguridad nacional, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. De ahí la insistencia de Washington de proporcionar “asistencia” directa a México en su lucha en contra de los grupos delincuenciales.

Claudia Sheinbaum se ha mantenido firme en la posición sobre la soberanía del país y con resultados concretos a su favor en la lucha contra el narcotráfico que contrastan con lo que sucedía en el sexenio anterior. Además, algo que puede atenuar las presiones desde el país vecino, es la disminución de muertes como consecuencia de sobredosis de drogas. De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el número de víctimas en el 2024 fue de 80,391, lo que representa una baja de 30,000 muertos menos que el año anterior -27 por ciento-, lo que marca una tendencia considerable. Los factores pueden ser a causa de las campañas de concientización y la tendencia a la baja de la distribución de drogas -sobre todo fentanilo- en las calles.

Por lo pronto, la llegada de un especialista militar y “espía” a la embajada de Estados Unidos en México, en un momento en que la Casa Blanca quiere “intervenir” con su ejército en territorio mexicano y ya se “cuelga medallitas” ante el mundo que no le corresponden, hablan de que lo viene es un “pain in the a… ”, un “dolor de cabeza”, para decirlo con gentileza.

Usted, ¿qué opina?