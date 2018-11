Más de aeropuertos… ahora Guadalajara

Dicen que detrás de un problema viene la oportunidad. Así lo vieron los empresarios de Jalisco que, ante la decisión del Presidente electo de suspender las obras de Texcoco, olfatearon la oportunidad de convertir a Guadalajara en el primer aeropuerto de carga del país y, me atrevería a decir que, si se hacen bien las cosas, se abre la posibilidad de incrementar los vuelos internacionales desde y hacia este destino.

Nuestro aeropuerto es, según el clamor popular, una porquería. No los voy a contradecir, pero independientemente de su pésimo diseño, la mala calidad de sus instalaciones, los olores que lo invaden y la cantidad de moscos que en él habitan (no tiene la culpa el mosco sino quien tomó la decisión de hacer una aeropuerto en un pantano) el “Miguel Hidalgo” es el segundo aeropuerto de carga del país y el tercero en vuelos internacionales, detrás de los de Ciudad de México y Cancún.

En lo referente a carga la oportunidad es clara. El aeropuerto de Ciudad de México está saturado y con la cancelación de Texcoco lejos de incrementar su capacidad para recibir y enviar carga tendrá que reducirla. Si además entendemos que Manzanillo es el puerto de Occidente, se abre una gran oportunidad para hacer de Guadalajara un gran proveedor de logística. Por otro lado, Santa Lucía resultará tan impráctico que para algunos destinos -Asia y Oeste de Estados Unidos, por ejemplo- puede resultar más eficiente volar desde Guadalajara. Todo eso es cierto, pero antes de echar a volar la imaginación hay que resolver el problema con la tenencia de la tierra y, por supuesto, construir la segunda pista y ampliar significativamente la terminal.

El problema con los ejidatarios se resuelve con dinero. El actual secretario de Comunicaciones y Transportes nunca quiso entrarle en serio al tema, nadie quiere pagar cuentas atrasadas, y el Gobierno del Estado, que fungió como mediador, estaba más preocupado por resolver el problema inmediato de las marchas y tomas del estacionamiento que por el asunto de fondo.

Tiene razón el gobernador electo, Enrique Alfaro: antes de vender leche hay que tener la vaca. Mientras no se resuelva el problema legal no hay nada que discutir y el esfuerzo de todos debe dirigirse hacia allá. No es un problema de empresarios buenos y ejidatarios malos o viceversa: hay una resolución en firme de que se debe revisar la indemnización de los ejidatarios. Lo que hay que urgir es que se establezca el método de cálculo para fijar la cantidad a pagar y luego ver de dónde sale.

Cuando no existen las condiciones las oportunidades son solo un dato. Transformar la noticia de la cancelación del NAIM en oportunidad requiere visión, proyecto ejecutivo, viabilidad financiera y mucho, mucho trabajo.

