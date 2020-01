Más avioooooón

Arriesgado como es, más cuando se trata del manejo de símbolos y de su lento pero penetrador discurso, talento que desarrolló en sus 18 años de campaña que empeñó hasta llegar a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador decidió escalar ayer su narrativa para darnos a todos “el avión” y eclipsar con la fantasiosa historia de la rifa del avión presidencial los verdaderos problemas del país, como son la inseguridad, la creación de empleos y la implementación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que cada día hace extrañar más al Seguro Popular.

Ayer, el Presidente del gobierno de la autollamada cuarta transformación se dio gusto presentando el diseño gráfico de lo que sería el “cachito” que se vendería para la rifa del avión que desde su precampaña utilizó como elemento clave de su retórica, al acuñar la frase de que una nave como esa “no la tenía ni Obama”, el entonces presidente de Estados Unidos.

Aunque la Lotería Nacional nunca ha rifado objetos sino sólo sumas millonarias, en el boleto que presentó ayer AMLO aparece al centro la fotografía del avión y las leyendas “Premio Mayor Avión Presidencial” y “Es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre”.

Pero AMLO fue ayer más allá. No sólo puso el 5 de mayo como fecha posible del sorteo en el que la meta sería vender seis millones de boletos de 500 pesos, sino que luego subió más la espiral mesiánica en su discurso, al asegurar que lo único que lo detiene para hacerla ya es su preocupación del daño que podría causarle el premio al que eventualmente gane el sorteo.

“Se trata de un bien que significa mucho dinero y el dinero es la mamá y el papá del diablo. Entonces, echa a perder, a veces, a las personas y yo no quiero que nadie se eche a perder, no quiero que se destruya ninguna familia porque eso vale más que lo material y no quiero cargar con esa culpa porque soy responsable. Eso es lo único que me está deteniendo, de cómo le hacemos para que el que se saque el premio no se desgracie, no afecte a su familia, que lo aplique adecuadamente, que sea un bien para toda la familia”, dijo.

López Obrador sabe que la historia del avión presidencial y el cuento de la rifa fortalece entre sus simpatizantes la idea de que está cumpliendo con dos de sus principales promesas, la austeridad y la erradicación de los privilegios y lujos de los que ha abusado siempre la clase política y gubernamental.

Pero lo que está probado es que no se puede gobernar sólo con retórica, ni con el puro manejo de símbolismos, por eso aunque diga que está “recibiendo mucha solidaridad en la idea de que se rife el avión”, abusar de esta narrativa se le puede finalmente revertir, más si no se enfrentan con la misma creatividad los grandes problemas del país.