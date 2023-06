Mariachis recibe a Durango y va por la tercera serie al hilo

Después de dos series ganadas en casa frente a dos de los punteros de la campaña como lo son los Diablos Rojos del México y los Olmecas de Tabasco, Mariachis de Guadalajara tiene de frente la gran oportunidad de adjudicarse una serie más, que sería la tercera de manera consecutiva en su sede, el Estadio Panamericano de Zapopan, si logra imponerse en la triada que comienza hoy frente a Durango, en lo que, siendo un poco más exigentes, debería ser un triunfo obligado para los pupilos de Adán Muñoz.

Y es que, si bien parece que se cumplió una de las cábalas, de esas que se dice son prácticamente infalibles en el beisbol, ya que se ha comentado que “equipo que cambia mánager gana”, y así ocurrió casi literalmente, también es de considerar lo comentado previamente en el sentido de que no solamente fue para Mariachis importante el cambio de mánager, la salida de Luis Borges “El Vampiro”, quien pagó el noviciado y la falta de experiencia, sino que, como sabemos, la salida del coach de banca y la llegada de nuevos elementos que se buscaba dieran ese empujón a la ofensiva y también una mayor solidez a la defensiva, pero especialmente en el cuerpo de pitcheo, al parecer está resultando.

En honor a la justicia, habrá que recordar que era ésta su primera oportunidad para Borges de estar al frente de un conjunto beisbolero profesional del mayor nivel del que se juega en Latinoamérica y hacia la categoría Triple A, y quizá no pudo con la presión, sin omitir que hubo además de su falta de pericia, que no de emoción, carencia de mayor entrega y despliegue de buen juego por parte de los peloteros, varios de ellos que ya no están en la organización de los mariacheros jaliscienses.

Siendo alguien con un gran palmarés y un mánager con trayectoria como pelotero, pero también con la experiencia de haber ya manejado varios conjuntos tanto del béisbol de verano como del invernal en México, y de esa forma influyendo además el estilo de motivar a su roster, Adán Muñoz ha iniciado con el pie derecho su gestión, porque como ya señalaba, sus muchachos se enfrentaron a los dos mejores conjuntos de la Zona Sur, Diablos y Olmecas, estos últimos que también ocupan la primacía en las zonas del circuito beisbolero veraniego mexicano, y lo hicieron bien, dejando en casa las dos series, saliendo triunfantes sobre los Diablos en dos cotejos, pero con un emocionante final de extra innings por la mínima diferencia, serie que dejó a la afición satisfecha y cuyo desahogo en los tres eventos queda confirmado también con un buen espectáculo correspondiendo a favor del público que participó en un número más importante en las butacas del Estadio Panamericano de Beisbol, aunque es de reconocer que se notó también la afluencia de la afición que sigue a los demonios rojos capitalinos.

Y en la segunda serie los jaliscienses se plantaron muy bien ante los líderes Olmecas -dicen por ahí el equipo presidencial-, y les sacaron el triunfo en los dos primeros encuentros, y aunque sucumbieron en el último, queda el sabor agradable de la serie ganada, y con esto, de seis cotejos que lleva al frente, Adán Muñoz acumula una buena foja de cuatro victorias frente a dos derrotas.

Hoy arranca la tercera serie en casa, y si el equipo tapatío continúa jugando de la forma que lo ha venido haciendo en las últimas series, se esperaría que si no logran barrer a los duranguenses por lo menos repita la dosis de quedarse con la serie y con esto seguir empujando en espera de abandonar finalmente el sótano del pelotón de la Zona Norte.

