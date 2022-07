Mariachis, entre altibajos otra vez

No se consolidó el celebrado repunte que la novena tapatía había venido labrando hilando algunas series exitosas aunque sin llegar a barrer a sus rivales, no obstante fueron de los conjuntos catalogados como un poco más débiles que los jaliscienses, no se pudo seguir festinando eslabonar un serial más y como también fue claro se apuntó, al existir ese riesgo por el potencial del rival a enfrentar en la subsecuente gira recién concluida en Puebla.

Se sabía que los Pericos no serían un rival a modo porque desde la estadística se observaba que sus números eran mejores y por ende su lugar en la tabla de posiciones; los poblanos llegaron a este compromiso con 29 victorias por 24 derrotas ubicados entre la mitad de la tabla y la parte alta del standing, mientras que los tapatíos con récord de 23 victorias contra 31 derrotas, se habían colocado en el penúltimo sitio apenas superando a Generales de Durango que ocupaban el sótano.

Ya habíamos comentado que se espera mucho de los refuerzos recién llegados pero su presencia no se ha reflejado en la estadística, por lo que habrá que esperar que a la brevedad se haga sentir ese ajuste que con tanto esfuerzo y empeño ha hecho la directiva para la parte complementaria de la campaña.

El tema es que los Mariachis acumularon tres derrotas más siendo barridos en Puebla, y si bien todavía están a tiempo de corregir el camino, también es verdad que no se pueden dar el lujo de seguir perdiendo más cotejos si su deseo es lograr colarse a la siguientes fases del certamen de la Liga Mexicana de Beisbol.

Pero las cosas no han caminado mejor para los Mariachis, que el 1 de julio abrieron serie ante los Guerreros de Oaxaca, y a pesar de haber ganado el primero de la serie por 12-13, este sábado desaprovecharon la localía para amarrar la serie e intentar barrer a los poco sólidos Guerreros oaxaqueños, tras caer por 11-10 en el segundo de la serie.

Queda esperar que hoy se queden con el triunfo en casa y aunque no hayan logrado barrer, puedan irse con actitud de triunfo a enfrentar con mejores posibilidades a los de la tropa del Águila de Veracruz a quienes visitan martes 5, miércoles 6 y jueves 7 en busca de traerse un par o al menos un éxito de esa que no será fácil batalla. Enseguida, los tapatíos retornarán a casa para hacer los honores a Tabasco del viernes 8 al domingo 10 del presente.

bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1