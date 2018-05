Maestra Guadalupe González Correa: música clásica para la vida

El director de la Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel (venezolano) afirmó: “No es que a la gente no le guste la música clásica, no tienen oportunidad de experimentarla y puede ser difícil y un viaje largo. Cuando la música va a la comunidad, dicen: ¡Wow! desconocía que esta música era increíble”.

Guadalupe Martínez con este introito nos platica su experiencia como flautista y piccolista: “Me inicio con talleres de música a los 4 años, aprendiendo canciones y percusión y a los 6 aprendo el piano y la teoría musical, y de I0 aprendo a tocar flauta transversal, decidiéndome en la preparatoria hacerlo profesionalmente en la Universidad Veracruzana, y más tarde me instruyo en el Piccolo e instantáneamente me enamoro de él. El piccolo, es un instrumento de viento, construido de madera, mide aproximadamente 30 centímetros, casi mismas posiciones de la flauta transversal, no se debe considerar una flauta chiquita, por tener sus propios requerimientos técnicos. Escuchando a los Tres Teneros, en el mundial del futbol en Los Ángeles 1994, quedé prendada de cómo tocaba el piccolista de la orquesta”.

El antecesor del Piccolo es el pipe o pífano, el cual tiene una llave. Llegó a Europa por influencia de la música militar turca del imperio otomano que incluía en el toque de avanzada: Piccolo, tambor, triangulo. Gluck, Mozart y Beethoven compusieron obras cuando este instrumento se incluyó en orquestas sinfónicas. En el periodo barroco fue utilizado como efecto sonoro de imitación del canto de los pájaros. Jan Gippo, George Handel utilizó por primera vez el Piccolo en su ópera “Reinaldo” en 1711. La música se convierte en el arte de imitar la naturaleza en la “Symphonie”, drama de la ópera francesa, como: sueños, paisaje, batallas, descensos de dioses a la tierra. El Piccolo en las óperas de: “Zaïs” de Rameau, “Ifigenia en Tauride” de Gluck, “El rapto de del serrallo”, “Idomeo”, “La flauta mágica” de Mozart y “Obertura Fidelio”, “Marcha Turca de las Ruinas de Atenas” y 4°, 5° y 6° sinfonías de Beethoven. Rossini en sus óperas “Semiramide”, “El barbero de Sevilla” y “Guillermo Tell”. Tchaikovsky en su “Sinfonía 4”, el movimiento 3, es el más demandante de Piccolo, y, Shostakovich lo fusiona en varias de sus sinfonías. Obras todas interpretadas por Guadalupe.

“Mi motivación como maestra comenzó cuando escribí un cuento a mi sobrina, ‘Un La muy especial’, un libro con lenguaje musical, creando diferentes personajes. Años después en la Escuela de Iniciación Musical Infantil de la Universidad de Veracruz en Xalapa, teniendo la oportunidad de enseñar solfeo a niños y en 2009 compilé y edité, ‘Cuentos Musicales Infantiles’, que incluía cuentos que mis alumnos escribieron inspirados por los cuentos de mi autoría enseñados en clase. Y empecé a recibir verdaderas joyas que no podían guardarse en mi mochila. Lo único necesario para apreciar la música clásica es oírla, acercarnos a ella, experimentar que instrumentos y compositores y piezas nos gustan, estamos rodeados de música clásica en la radio, televisión, teatro, cine, sin percatarnos que oímos a Bach, Mozart, Beethoven, Rossini, Stravisnky, Gershwin…”

Guadalupe abunda en la necesidad de impartir Música, basándose en Aristóteles, que escribió: “La música no solo contribuye a la educación moral de los jóvenes sino también a su formación integral proporcionándoles una actividad lúdica”. Platón, consideraba indispensable el plan de estudios musicales en la escuela ateniense: “imitarán, amarán lo hermoso, y establecerán entre ellos mismos un perfecto acorde”. Confucio le dio un valor moral a la educación valiéndose del estudio de la Música junto con los Ritos, Arquería, Conducción de carros, Literatura y Matemáticas. La gente puede aprender ideas, poesía, desarrollar relaciones humanas en base a la propiedad y cultivar la mente con la Música.

Estuve en un recital privado y escuché a Guadalupe Martínez tocar el Piccolo, en “La fantasía barroca” de Georg Philipp Teleman (1681-1767) basada en el tema del sonido del reloj neogótico del Big-Ben en Londres. “Overtura” de la opereta “Candide” de Leonard Bernstain (1956), “F Rinaldo” de Geroge Haendel, escenas Almira y Rinaldo, y “Sinfonía No. 9.4 Movimiento” de Ludwig van Beethoven O.47.

Y como decía Shinichi Suzuki “El talento no es innato, tiene que ser creado”.