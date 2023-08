MC, ¿con melón o con sandía?

En una de las fotografías oficiales de la reunión de la cúpula de Movimiento Ciudadano (MC) que se llevó a cabo el viernes por la tarde, solo se ven sonrisas de los diez personajes que estaban presentes. ¿El motivo?: Era definir cuál será la posición y la ruta a seguir teniendo como destino la elección presidencial y legislativa del año próximo. Al final, se quedaron donde mismo, porque esa tan esperada decisión -en muchos sectores políticos- fue pospuesta para mejor ocasión.

Se esperaba, la ratificación -hasta el momento expuesta- de mantenerse por su cuenta y no adherirse al Frente Amplio por México (FAM) para elegir a un solo candidato de oposición, o bien aplicar la cordura y sentido común -para tener mayor peso electoral- y anunciar unir esfuerzos políticos. Pero no fue ni una, ni la otra, solo continuar ‘evaluando’.

El escueto comunicado de MC, emitido después de la reunión, dice simplemente que “se inauguró un espacio de reflexión permanente” y de planeación de una ruta de definición para la elección presidencial. Lo anterior fue ratificado por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien dijo que la reunión sirvió “para sanar heridas” y abrir “un espacio de diálogo para reflexionar sobre el futuro de este proyecto”.

Por supuesto que se necesitaba que se sentaran a la mesa los principales ‘actores de reparto’ del partido naranja después de la disímbolas posiciones respecto a la disyuntiva de cómo ir a los comicios electorales del 2024.

Sin embargo, a prácticamente 10 meses de la elección -aunque aún no son tiempos electorales de la ley-, MC lleva un retraso de casi un año con respecto al partido oficialista, quien definió sus ‘corcholatas’ prematuramente, lo que debió haber sido una advertencia para la ‘naranjada’ partidista de haber adelantado ‘en lo oscurito’ cuales serían sus opciones y no a estas alturas estar haciéndole al ‘ensarapado’. Pero sobre todo, deben ser muy conscientes de que yendo solos a la jornada electoral no van hacer ni ‘poquita sombra’ y que en cambio agregarse al bloque mayoritario opositor, incrementan muchas las posibilidades de poder lograr un triunfo de la oposición que pemita hacer un cambio radical al rumbo que lleva Mexico.

Hubo hermetismo sobre los asuntos tratados en la reunión de MC. Si ‘sanaron heridas’, ¿quien cedió?. El dirigente nacional Dante Delgado, quien dice que “con el PRI ni a la esquina” o Enrique Alfaro, quien propuso el 8 de julio pasado -cuando descarto apuntarse como aspirante de MC y anunció que después dejar su cargo de gobernador se retira de la política- que el partido naranja “ha optado por una ruta que no entiendo ni en sus tiempos ni en sus formas…nuestro movimiento no debería de haber tomado el camino del aislamiento. Eso no está bien. Movimiento Ciudadano debería de ser el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositor”. Cinco días -3 de julio- antes de este pronunciamiento el gobernador Alfaro había establecido que “Me parece que lo vemos en el bloque opositor -refiriéndose al Frente Amplio por México (FAM)- o más bien lo que vemos en la alianza del PRI, del PAN y del PRD, porque eso no es un bloque opositor, es una alianza de partidos y de una clase de dirigentes que ya sirve, ese no es un espacio de participación política para quienes tienen una visión distinta de la nación”.

Seguramente en la reunión se habló de Xóchitl Gálvez, las otras ‘taparroscas’ y anexos, sobre todo después de la fuerza que ha tomado esa alianza en la percepción de millones de votantes. Sin embargo, la decisión final de MC aún no la toma. Cuando el tiempo apremia y urgen tomar decisiones cruciales, la ‘naranjada’ aún no decide si se va ‘con melón o con sandía’, porque alejarse de la alianza es irse descaradamente para hacerle el favor al movimiento del inquilino de Palacio Nacional.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net