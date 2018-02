MAMA A.C., deuda de honor

El pasado 23 de Enero, falleció aquí en la ciudad de Guadalajara un hombre de finura de generosidad y caudal de solidaridad, me refiero a ROGELIO PADILLA DIAZ, fundador de una ejemplar institución altruista conocida como Movimiento de apoyo a Menores. Abandonados, MAMA A. C. por sus siglas. La tarea auto impuesta de esta ejemplar institución estuvo y esta dirigida al rescate, cuidado y formación de todos aquello niños cuyo hogar es la peligrosa selva llamada calle. Este lamentable y lacerante fenómeno social, existente sobre todo en las grandes urbes de nuestro país, se ha convertido en un impresionante reto humanitario que crece, entre otros motivos, por la cada vez mayor desigualdad.

Lamentablemente existe la idea, en ciertos sectores de la sociedad, que los niños de y en la calle no son útiles a la comunidad y por lo tanto suelen ser discriminados. Rogelio Padilla Díaz pensó diferente y luchó con fe y determinación para rescatar a este desprotegido y vulnerable colectivo, lo hizo motivado por el amor a ellos no escogiendo el cómodo camino de la indiferencia. De Rogelio, “el mairo” —maestro— recojo uno de sus principios básicos: “nadie es necesario, pero todos podemos ser útiles” bajo este supuesto no obligo a nadie para involucrarlos en su proyecto pero dio siempre la bienvenida todo aquel que sentía el llamado de la solidaridad. La admirable labor de MAMA A. C. confirma que sustentada en la certeza del amor se genera una fuerza de energía que mueve a obrar milagros.

El ejemplo humanitario que nos deja Rogelio debe permanecer vigente, así lo entendió el Ayuntamiento de Zapopan mismo que a través de la aprobación en sesión de Cabildo aprobó remodelar y equipar el parque hasta ahora conocido como “el Colmenar” para que una vez concluidas las obras correspondientes se le bautice, a través de una placa alusiva como unidad deportiva ROGELIO PADILLA DÍAZ. Habrá que felicitar y reconocer la postura ágil y acertada del cabildo zapopano ya que el primer acto de justicia se convierte en el mejor homenaje. No queda, por cierto eximido el Gobierno del Estado de llevar a cabo algún tipo de homenaje que honre la memoria de Rogelio, se convierte en una deuda de honor.

Primero proponerlo, luego planear un homenaje a tan distinguido personaje para finalmente llevarlo a cabo, será una muestra de agradecimiento resuelto con justicia solidaria del Gobierno del Estado. Habrá que considerar que la labor, por décadas, de MAMA A. C. se ha convertido en un regalo de paz y seguridad para miles de niños, regalo que dada su vulnerabilidad se convierte en casi el paraíso, y es que la vida de los chicos se desarrolla en un ambiente de serenidad y benevolencia ambiente que sustituye a la violencia y el abandono.

Bajo estas condiciones es como muchos de aquellos niños, luego jóvenes ahora han formado una familia y pertenecen a grupos sociales donde no son discriminados, una historia cuya trayectoria ha sido un recorrido del desierto afectivo al oasis del amor y la protección, una historia del efecto curativo de la alegría, serenidad y benevolencia que reciben los chicos de la calle auxiliados y protegidos por MAMA A. C.

Por lo que toca a nosotros como sociedad debemos estar vigilantes para que esta llama de altruismo, de amor solidario nunca se extinga. Recordemos las sabias palabras de Juan Ruíz de Alarcón (1581-1639), “los oídos y las puertas ha de tener siempre abiertas un rey que justicia guarda”.