Los wikis más allá de Kuma

En la foto oficial de la asamblea nacional de Wikipolítica aparecen cerca de 80 chavos, bueno es que nosotros los viejos definimos como chavo a aquellos que son menores que nosotros. Todos tienen entre 20 y 30 años, mitad hombres y mitad mujeres. Vienen de 10 estados distintos del país y se ven contentos, felices de participar en política y hacerlo lejos de los partidos. No hay una sola corbata. Cualquiera diría que es la foto de un salón de clase, de una fiesta de generación no de un grupo de jóvenes que está trabajando, sin sueldo, por transformar este país.

Pedro Kumamoto se lleva los reflectores y no es para menos: rompió todos los paradigmas de la política de este país, esos que decían que la política había que hacerla desde los partidos, esos que aseguraban que los jóvenes no participaban en política, o los que nos vendieron la idea que las elecciones se ganaban con dinero y solo con dinero, o los que auguraban que un diputado independiente, aislado, no podría hacer gran cosa. Hasta ahora “Kuma” no ha hecho sino romper con todas esas ideas preconcebidas y dar buenas y alentadoras noticias. Pero la mejor de todas es que hay un gran movimiento que va más allá del primer diputado independiente. Un grupo de jóvenes que, independientemente de que ganen o no su elección, están llevando su agenda más allá. Estos son algunos de los que participarán en Jalisco:

Alejandra Vargas es una joven empresaria. Fue la primera mujer en presidir el grupo de jóvenes empresarios de Coparmex. Paola Flores coordinó la Red de Alianzas a nivel Nacional de Sin Voto no hay dinero que ya está discutiéndose en seis estados de la república y es de las primeras integrantes de Wikipolítica en Jalisco. Oswaldo Ramos es un chavo comprometido con su comunidad, reconocido por sus batallas en el combate a la desigualdad y tiene otra gran virtud: no reside en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Es de San Gabriel, vive en San Gabriel y trabaja en su localidad. Luis Ángel Morales es un activista social integrante del Colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, una batalla por la preservación ecológica y de las tradiciones de Tonalá y que, dicho sea de paso, ganaron. José “Pepe” Martínez es un abogado y activista también miembro de los Wiki.

Hay dos Susanas en el equipo. Una es Susana de la Rosa psicóloga, académica, activista en temas de movilidad y es fundadora de Comparte la Ciudad, y otra Susana Ochoa, integrante de Wikipolítica Jalisco desde su fundación, es quien lleva la comunicación en el equipo de Pedro Kumamoto en el Congreso y es co-fundadora de ConNosotras.

Todas y todos tiene un rasgo en común: no se están en paz, como dirían las abuelas. No están conformes con el país que les heredamos, pero no están en sus casas esperando que alguien más lo cambie. Si dos, tres o cuatro de ellos llegan al Congreso, Jalisco será un poco mejor o si se prefiere, menos peor.