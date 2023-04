Los últimos días, sin dolor

Cuando va nacer un bebé, la familia se prepara para darle la bienvenida a este mundo, para recibirlo y cuidarlo, para que crezca seguro, tranquilo. Pero, ¿qué pasa en el otro extremo de la vida, cuando se está en la etapa final? ¿Quién está preparado para despedirse? ¿Para acompañar y cuidar a ese ser querido en sus últimos días, procurando que se vaya tranquilo? Me atrevería a decir que nadie.

Si hay algo que todos sabemos y lo tenemos bastante claro, aunque parezca que muchas veces se nos olvida, es que en algún nos vamos a morir; algunos antes y otros después. La vida puede terminar de forma inesperada o por alguna enfermedad, no lo sabemos.

Hoy esta columna es una reflexión, una catarsis, por todas aquellas personas que están en esa recta final, con algún padecimiento terminal. En honor a ellas y ellos, a sus familias, a las personas que están a su lado, cuidándolos, enfrentándose al miedo, el dolor, la angustia y también el cansancio.

“Es muy probable que mucha de esa gente esté sufriendo injustificadamente porque en nuestras sociedades sólo una de cada 10 personas recibe el cuidado que corresponde para semejante momento y esto es gravísimo”, dice Matías Najún, médico especialista en cuidados paliativos, durante una charla TED, por demás interesante.

Y así describe los cuidados paliativos: “Cuidar como cualquiera de nosotros querría y merecería ser cuidado en un momento como ese, cuando eres una persona con un padecimiento terminal, que estás por morir”.

No es fácil hablar de la muerte, mucho menos prepararse para verla de frente. Es complicado, incomodo. Da miedo, duele. Y afrontar una enfermedad terminal implica tomar decisiones, desde conocer qué es lo que sigue en los cuidados (resolver en algún momento una intubación o no, hospitalizarse o no) hasta prever gastos funerarios; organizarse, despedirse.

Para un paciente en fase terminal tener o no cuidados paliativos puede hacer toda la diferencia en la dignidad y calidad de sus últimos días. Son personas que enfrentan severos dolores, que para aliviarlos requieren morfina o tratamientos con opioides mayores (como el fentanilo) a los que hoy en nuestro país muy difícilmente tienen acceso. Esto, cuando mínimamente debería garantizarse que una persona pueda vivir la última etapa de su vida sin dolor físico, para poder despedirse, para poder cerrar tranquilo.

Como diría atinadamente en su charla TED el especialista Matía Najún: “Es un tiempo para aprovechar, para mirar de frente. No hay que quitarle a nadie la posibilidad de que viva el final de su vida, de que protagonice sus días, de que tome sus decisiones, de que nadie decida por él dónde y con quién quiere estar, de que disfrute con su gente sin dolor, sin síntomas; de que pueda organizarse, dejar sus legados, de que pueda acomodar su alma, de que sea quien escriba el final de su propia biografía”.

