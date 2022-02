“Los trabajos de ser candidato”

Qué quiere usted, pero a mí me tiene sorprendido la actividad del presidente municipal, que no alcalde porque no somos gachupines y aquí tuvimos un alcalde insuperable, como lo fue Fray Antonio, que cumplió sobradamente con la vida y al que no hemos agradecido -a mi parecer- los beneficios que dejó.

Pero el actual gobernante de Guadalajara y, con cierto piquete, también mandatario de nuevas tierras como puede ser GuaZap -en donde está catalogado no sé si como el mejor o segundo lugar mundial de presidentes municipales-, se encuentra en plena campaña para gobernador, esto a pesar de que nuestra querida ciudad está en pleno proceso de despoblación porque, según he leído, es muy caro vivir en ella, proceso que lleva muchos años dándose. Así, mi solitario lector recordará cuando hace años Poncho Petersen manifestó que se iría a vivir al centro, de modo que ahora y desde hace tiempo le tienen grandes esperanzas al paseo Alcalde; esperanzas en las que yo a lo menso me permito dudar que funcionen mientras siga el gobierno pretendiendo dirigir las acciones, pero en fin, espero equivocarme en eso y que la calle con la cabezota sea un éxito; con acciones tan inteligentes como poner en el Dos de copas un letrerote de “Guadalajara” que yo, que soy criticón, reprobé en su momento y que después descubrí que lo pusieron para que los ancianos de la tercera edad, como el que habla, no pensáramos que nos encontrábamos en Madrid, París o Moscú, y supiéramos que estamos en esta ciudad, ¡qué nobles y bondadosas fueron las autoridades que así lo pusieron! Y yo me arrepiento de ser tan mal pensado, ya que yo creía era nada más una forma de mamar -entusiasta y gozosamente- recursos públicos, que gustan tanto.

Pues con todo eso, prácticamente todos lo dan como seguro candidato a la gubernatura del estado, por lo que yo creo debe contar con el plácet de nuestro admirado señor gobernador Enrique Alfaro y que, además, parece ser el dueño de la franquicia del partido que lo propone y que es mayoritario en esta entidad, aunque el posible candidato dice que fuchi caca el partido y sus representantes, que lo de él son los votos sin partido, pero la tiene muy difícil porque le complican la vida.

El Pope le dejó el nombramiento de Guadalajara como capital mundial del libro 2022 y se da el caso que no creo que el gobierno de nuestra ciudad haya editado o patrocinado ninguna obra, además que ya nadie lee libros y lo del presidente no creo que sea leer sino los espectáculos; por ejemplo, corrió el maratón guiando a un invidente; organizó -con motivo del aniversario de la fundación- bailables, entregas de picones y chocolate; cedió su cabellera para una causa noble. Participa de cuanto evento sucede en la ciudad, bueno, yo creo que lo único que le hace falta es dar los pronósticos del tiempo por las mañanas.

@enrigue_zuloaga