Los saldos del debate de Tijuana

A diferencia del primero, los cuatro candidatos a la presidencia de la República se dijeron ganadores del segundo debate realizado la noche del domingo en Tijuana. Lo cierto es que todos se repartieron, nuevamente, señalamientos y acusaciones; profundizaron poco en las propuestas sobre comercio, política exterior y migración, que fueron los temas de esta segunda discusión pública. Al final, el debate de antier registró menos audiencia pero provocó un mayor número de interacciones en redes sociales con 2.5 millones de tuits.

El puntero Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, de Morena-PT-PES, repitió la estrategia, y aunque ahora sí respondió algunos cuestoniamientos, prefirió evadir la mayoría de los señalamientos de sus adversarios. Fue claro que el tema de las relaciones de México con el mundo y de los migrantes no es el fuerte del tabasqueño. Esto se evidenció cuando no dio respuestas a algunas de las preguntas que le hicieron los moderadores y los ciudadanos presentes en el foro de la Universidad de Baja California, donde se realizó el evento. Habrá que ver si esta actitud le cuesta o no alguna pérdida en las simpatías que lo mantienen en primer lugar.

Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, del PAN-PRD-MC, volvió a tener un buen desempeño en el debate. Cumplió al enlistar sus propuestas, pero se centró más en sus críticas y enfrentamientos a la figura de AMLO con el propósito de consolidar la idea que han tratado de posicionar desde luego del primer debate: de estar en un claro segundo lugar y ser el único que le puede ganar al candidato de Morena, y recibir el voto útil. Desde luego, el panista no salió ileso, y uno de los reveses que recibió de AMLO en respuesta a sus ataques, fue el mote de ser “Ricky Riquín Canallín”.

José Antonio Meade, candidato de la alianza Juntos por México, del PRI-Verde-Panal, mejoró su actuación respecto al primer debate. Se le vio más suelto y ágil; en algunas mediciones fue considerado el ganador del debate. Para ello contribuyó su experiencia como Secretario de Relaciones Exteriores. Meade, sin embargo, apareció de nuevo con una prudencia extrema para no raspar el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, del que formó parte, pese a sus altos niveles de desaprobación. Un ejemplo de ello fue cuando se le preguntó si su ex jefe se había equivocado al invitar a Donald Trump y dijo que no.

Habrá que esperar las primeras encuestas post debate para ver ahí quién gana y quién pierde puntos, o si no hay modificación de las tendencias, como muchos pronostican. Veremos.

