Los saldos

Después del enfrentamiento del pasado martes en Ixtlahuacán del Río entre militares y narcos, que luego detonó bloqueos y quemas de vehículos y tiendas en Jalisco y Guanajuato, ayer en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador se dieron a conocer dos noticias. La primera fue que murió un presunto delincuente y hay 16 detenidos: cinco durante el enfrentamiento en Ixtlahuacán del Río (Jalisco) y 11 en Guanajuato. La segunda noticia fue que entre los detenidos no están los dos jefes del crimen organizado que estaban reunidos, de apodos “El RR” y “El Apá”.

Se dice que los capos pretendían grabar un video con un nutrido grupo de integrantes, pero fueron sorprendidos por militares y luego se registró el enfrentamiento.

Por cierto, ayer el gobernador de Jalisco contestó que no se registraron detenciones durante los hechos violentos del pasado martes en Zapopan para evitar un problema mayor. El costoso sistema de videovigilancia llamado Escudo Urbano C5 quedó como testigo.



* * *



Ayer el ex gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, reapareció y le entró al tema de la inseguridad que se vive en el país. Subrayó que mientras el Gobierno de López Obrador no reconozca el fracaso de la política de “abrazos, no balazos”, el problema seguirá creciendo. Y lamentó que Jalisco registrara de nueva cuenta los bloqueos de grupos de la delincuencia organizada.

Mientras el Presidente culpa a Felipe Calderón de la violencia que se arrastra en el país, Ramírez Acuña reclamó a López Obrador que siga culpando a la administración panista. Nadie es culpable, pues.



* * *



Kenia López Rabadán, senadora del PAN, cumplió con su cita en Guadalajara para impulsar (como lo hizo hace unas semanas Santiago Creel) la alianza de todos los partidos contra Morena en las elecciones del 2024.

La senadora, quien ganó fama por su “contramañanera”, invocó a que se unan en la coalición todos los partidos, incluido Movimiento Ciudadano, pero con el paso de las semanas pareciera que esa posibilidad está cada vez más lejos.

El evento fue organizado en la Cámara de Comercio por la agrupación política nacional “Confío en México”, que encabeza Salvador Cosío, con más de 600 participantes de varios partidos políticos y de todos los sectores.