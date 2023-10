Los registros

Esta mañana ya deberían estar presentándose los resultados de la encuesta de Morena para definir a los candidatos y las candidatas a las nueve gubernaturas que se definirán en 2024, incluida la de Jalisco. Pero como ya se sabe, las reglas en Morena son como la plastilina: muy blanditas y se cambian según convenga.

Mientras la dirigencia nacional de Mario Delgado organiza sus resultados para hacerlos públicos hasta el 10 de noviembre, los aspirantes locales dan el “estirón final”. Y el que más está invirtiendo es el doctor Carlos Lomelí, con eventos en municipios y reuniones masivas.

Llama la atención que sus asesores de imagen indican que ahora debe aparecer con tenis de color blanco, playera y cabello recortado… casi igual que Pablo Lemus. Domina la imagen de los “chavorrucos”. ¿O qué?

***

Por cierto, el área de Comunicación Social de Movimiento Ciudadano confirmó anoche que este lunes se registrará Pablo Lemus como precandidato a la gubernatura.

El registro será entre las 10:00 y 17:00 horas ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos en la Ciudad de México. Y el alcalde con licencia lo hará a las 11:30 horas.

Todo indica que será el candidato de unidad.

***

Quienes no se quieren quedar atrás en la carrera son los del PRI en Jalisco, quienes este lunes tendrán un evento. Y la presidenta Laura Haro dará un anuncio importante. A decir del lugar y el motivo, también todo parece indicar que ya hay humo blanco en el Frente por Jalisco y habrá destape. ¿Será que ya escuchó el canto de las sirenas?

***

Salvador Cosío ya levantó la mano por la candidatura a la gubernatura por la alianza opositora a Morena.

En el marco de un evento organizado por Confío en México y el Foro Plural Jalisco, alrededor de 60 organizaciones civiles exigieron a la alianza PAN, PRI y PRD formalizar la coalición total por Jalisco y cumplir el compromiso de una gran apertura a los ciudadanos para participar en la selección de candidatos y candidatas.

Por lo pronto, Cosío reprochó que, a escasos días del inicio oficial de precampañas, aún no hay formalidad y pareciera que no existe la intención de una apertura del proceso a los interesados que no son impulsados desde las estructuras o las cúpulas de los partidos políticos, pidiendo que se le dé la importancia que tiene el Estado.