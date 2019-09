Los posibles preseleccionados de México al Premier 12

Este día el comité organizador de la Selección mexicana de beisbol que habrá de competir en el certamen preolímpico Premier 12 presentará el listado de 45 peloteros mexicanos que conformarán la preselección, a fin que de ese listado se derive el roster formal de 28 beisbolistas que enfrentarán los compromisos inherentes en la lucha por obtener el preciado espacio en el hexagonal de los Juegos Olímpicos a efectuarse en Tokio en verano de 2020.

Podríamos elucubrar sobre los elementos que podrían ser convocados, y una vez que se ha confirmado no podrán participar en el Premier 12 quienes tengan contrato firmado más allá de esta campaña con equipos de Grandes Ligas, en tanto sí lo podrán hacer aquellos beisbolistas que tienen calidad de agentes libres o militan en Ligas Menores, de ahí que podrían ser considerados los lanzadores Sergio Romo, Óliver Pérez, Joakim Soria, Carlos Efraim Torres, así como Vicente Vidal Nuño por ser bigleaguers con calidad de agentes libres, así como el joven receptor Bernardo Sebastián Zavala, al igual que el infielder Ramón Urías Figueroa, ya que no obstante estar ambos en el roster de 40 peloteros de sus equipos de Grandes Ligas, en la etapa final de la agenda ordinaria pudieran ser enviados a Ligas Menores para efecto de tener a otros peloteros más experimentados en el roster principal, surgiendo ahí la posibilidad de ser elegibles, pudiendo considerarse firmemente a los beisbolistas aztecas que perteneciendo a clubes de Gran Carpa están en sus sucursales de Ligas Menores, como es el caso de Esteban Quiroz, Roberto Ramos, Luis González e Isaac Paredes, siendo válido apreciar a connacionales que participan en la Liga japonesa como el infielder jalisciense Christian Villanueva, así como Stephen Carrillo y Efrén Navarro, en tanto también pueden ser incorporados jugadores de talla internacional que son agentes libres y no están por ahora jugando en Grandes Ligas, como los serpentineros Luis Javier Guerra, Yovani Gallardo, Jorge de la Rosa, Marco Estrada, Miguel “Mariachi” González, César Vargas, Fernando Salas y Rafael Martín Amaya, así como los infielders Adam Marcos Rosales, Daniel Alejandro Castro, Daniel Richard Espinoza y Adrián “El Titán” González.

Entre los jugadores mexicanos considerados líderes en sus equipos en el beisbol mexicano tendrían posibilidad de ser llamados los receptores Gabriel Gutiérrez, Xorge Carrillo, Sebastián Valle y Román Alí Solís; los jugadores de posición Víctor Hugo Mendoza, José Manuel Rodríguez, Amadeo Sazueta, Agustín Murillo, Julián Ornelas, Alberto Carreón, Ramiro Peña, Alfonso Cruz, Sebastián Elizalde, Joey Meneses, Cris Roberson, Alejandro González, Maxwell León, Ramón Navarro, Cristian Cárter, Rodolfo Amador, Jason Atondo; y los lanzadores Orlando Lara, Marco Tovar, Octavio Acosta, José Juan Aguilar, José Manuel Barreda, José Oyerbides, Felipe González, Andrés Ávila, Fabián Ernesto Cota, Héctor Daniel Rodríguez, Edgar Torres, Efrén Delgado y Francisco Moreno y Jake Sánchez, entre otros.

Y como todo indica que las restricciones en cuanto a la integración de peloteros ligamayoristas será para todos los equipos y esto afectará obviamente a Estados Unidos y República Dominicana, poderosas Selecciones con las que México se medirá, habrá igualdad de condiciones y México tendrá esa posibilidad de al tener algunos peloteros ligamayoristas con etiqueta de agente libre, otros varios buenos beisbolistas jóvenes jugando para equipos de Grandes Ligas en sus sucursales de Ligas Menores y algunos más en el beisbol del Japón, así como bastantes ex ligamayoristas de gran nivel aún muy útiles, además de excelentes peloteros insertos en las Ligas profesionales en nuestro país, habrá oportunidad de armar un competitivo escuadrón nacional.

