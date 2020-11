Los enredos naranjas en Zapopan

Ninguna selección de candidatos de MC en la Zona Metropolitana de Guadalajara ha levantado tanto revuelo como la de Zapopan. No es extraño, pues es en realidad la única candidatura en disputa y donde está abierto el abanico. Los casos de Guadalajara, Tonalá y Tlajomulco están definidos; los tres alcaldes, Ismael del Toro, Juan Antonio González y Salvador Zamora buscarán la reelección. En Tlaquepaque la alcaldesa María Elena Limón ya no puede aspirar a reelegirse, pero todo parece indicar que en la alianza con el PAN la candidatura está destinada a Hernán Cortés, quien buscará ser alcalde de nueva cuenta en ese municipio. Así, la única candidatura azul-naranja realmente en disputa en la Zona Metropolitana es Zapopan, donde el ingrediente extra es quién lleva mano en la decisión: el alcalde Pablo Lemus o el gobernador Enrique Alfaro.

Como el actual alcalde Pablo Lemus salió de las filas de Coparmex hay quienes consideran, en esa visión corporativista que no acaba de extinguirse en este país, que esa es ya una posición de las cúpulas empresariales. En esa lógica están apuntados Mauro Garza, ex presidente de Coparmex, Manuel Herrera, ex presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), y Juan José Frangie, quien, además de ser ex presidente de Coparmex, es actualmente jefe de gabinete en Zapopan y el verdadero aliado de Lemus en las aventuras políticas. Hay además un par de mujeres apuntadas, la diputada local Mirza Flores y la federal Fabiola Loya, y otros nombres que suenan por ahí como el del también diputado local Esteban Estrada y el actual regidor José Luis Tostado.

Donde se puede hacer bolas el engrudo para los que van a tomar la decisión, Lemus y Alfaro, es en la cuota de género. Si las candidaturas de la alianza PAN-MC, que ya están decididas, son todas para hombres, la única opción para cumplir con la ley y proponer a una mujer en una alcaldía metropolitana ganable es Zapopan. Las dos mujeres apuntadas son cercanas a Alfaro, pero ninguna asegura la continuidad del proyecto de Lemus que es parte de las condiciones que él puso para participar como candidato a una diputación. Es, pues, muy probable que lo que estamos viendo sea sólo un round de sombras entre los ex líderes empresariales en edad de merecer, que acabarán participando como candidatos a diputados o en el gabinete alfarista, y las diputadas Loya y Flores, pero que la que verdadera candidata no haya ni siquiera asomado la nariz, no por una cuestión de estrategia, sino porque no hayan aún encontrado ese perfil de mujer, empresaria o lideresa social, que satisfaga a los dos políticos que van a tomar la decisión.

Los enredos naranjas en Zapopan apenas comienzan.

Que nadie se caliente de más; faltan muchos enredos por resolver y mucha agua por correr debajo de los puentes de Zapopan.

