Los enredos de la 4T

Apenas la semana pasada, los mandatarios estatales del país se reunieron con Andrés Manuel López Obrador en la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) en San Luis Potosí.

Al finalizar la reunión, Olga Sánchez Cordero anunció los acuerdos establecidos con el Presidente: “recursos ilimitados” en materia de salud y revisión del pacto fiscal, los dos principales.

Menos de una semana después, en la mañanera, el Presidente “puntualizó”: “Fue muy buena la reunión con los gobernadores, y se llegó a un acuerdo, vamos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades. ¿Qué es lo que no se puede? Transferirles más dinero porque la Federación tiene que responder por compromisos adquiridos”.

No cabe duda que cuando se trata de dorar la píldora, el Presidente se las gasta solo. Si eso hizo con la promesa de entregar recursos “ilimitados”, ¿creen que atenderá la petición de revisar el pacto fiscal?

Es evidente que en eso López Obrador les da cátedra de colmillo retorcido a sus opositores. Más vale que las entidades busquen alternativas para recaudar más y solventar sus compromisos porque con la Federación no cuentan.

***

Luego de padecer un brote de COVID-19, en el Congreso local se pusieron creativos para aplicar más medidas preventivas.

El diputado Arturo Lemus, presidente de la Comisión de Salud, propuso que para reforzar la limpieza se realicen nebulizaciones con “amonio cuaternario mínimo de quinta generación”.

Por más que buscamos no encontramos en qué documento alguna autoridad sanitaria recomienda el uso de este tipo de substancia.

No vaya a ser que por andar innovando, el remedio sea peor que la enfermedad. Según un diagnóstico del diputado Lemus, en el Legislativo no se detectaron deficiencias en las medidas preventivas aplicadas en las instalaciones, lo que no incluye las actividades extramuros de algunos diputados como festejar cumpleaños o inaugurar casas de partido.