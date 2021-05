Los contrastes de la pandemia

Mientras que en la India las muertes por el Covid 19 ya superan los 226 mil personas, en Estados Unidos, donde más de 200 millones se han vacunado las cifras de contagios, hospitalizaciones y decesos se han reducido considerablemente. Son los contrastes de una pandemia que apareció por primera vez a finales del 2019 en China y que acaparó la atención de los científicos del mundo por la propagación que tuvo en todos los continentes.

A año y medio de su llegada ya son 3.4 millones de personas las que han fallecido y las noticias de los especialistas no son muy halagadoras. Para acabar con el coronavirus y que se produzca la inmunidad de rebaño se necesitaría que por lo menos el 70 por ciento de la población adquiriera resistencia a través de la vacuna. Desafortunadamente muchos países no tienen acceso a las vacunas y el problema se agrava, cómo sucede en Estados Unidos -donde hay más disponibilidad de vacunas-, y en la medida que pasa el tiempo los índices de vacunación están disminuyendo y eso hace pronosticar a los científicos que el efecto rebaño se pueda lograr. “Es probable que el virus desaparezca y en un futuro previsible no veamos que se pueda lograr la inmunidad”, dijo Rustom Antia, biólogo de la Universidad Emory en Atlanta.

De acuerdo con The Sex, Gender and Covid-19 Project at University College London, en el país vecino del norte por cada 13 hombres que mueren por la pandemia 10 mujeres fallecen. Y la explicación, dicen los especialistas, es muy sencilla: el hombre tiende a tener menos cuidados por la salud y en esta pandemia un porcentaje considerable de varones se ha mostrado escéptico a vacunarse. Y un dato curioso es que esto puede tener una interpretación política, cuando un elevado porcentaje de los hombres que rechazan inocularse son abiertamente republicanos -herencia de Trump-.

Dentro de la gravedad de la crisis de salud mundial hay noticias alentadoras que permiten pensar que en la medida se logre vacunas más gente, menos serán los contagios y muertes. La revista The Lancet -que es la edición más antigua y reconocida por la medicina- señala en su edición de esta semana que la vacuna Pfizer logra más de un 95 por ciento de protección frente al contagio, hospitalización y muerte, de acuerdo con un estudio basado en la campaña de vacunación que se llevó a cabo en Israel, donde gran porcentaje de la población tomó parte y solamente se aplicó la vacuna de ese laboratorio.

Y como efecto de la pandemia, han surgido en los últimos días otros datos que se pueden percibir no tan negativos como la misma enfermedad. Entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre del 2020, 3.2 millones de personas solicitaron su retiro en Estados Unidos, cuando el promedio es de 2 millones por año. Los nacimientos en el 2020 disminuyeron en 150 mil comparados con el 2019, mientras que los nacimientos prematuros vieron una reducción superior al 10 por ciento. Vaya contrastes. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net