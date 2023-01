Los Charros, al tribunal

Con merecida e implacable decisión, el tribunal del beisbol de Jalisco ha declarado a los Charros culpables por haber incurrido en una temporada de más derrotas que triunfos. Y, además, para mayor castigo, las derrotas fueron muchas de ellas vergonzosas, faltas de garra y de entrega. Perder es parte del juego, pero hacerlo sin haber dejado lo mejor de cada jugador en el terreno, es reprobable.

Los éxitos suelen ser engañosos, muchas veces se convierten en una cortina de humo que oculta fallas serias que comienzan a aparecer y que podían ser ignoradas ante la alegría de un campeonato.

Leo a varios de los expertos que escriben en la prensa local y en las redes de alcances nacionales y globales. Puedo decir que en general les asiste la razón en sus juicios negativos hacia Charros y que incluso se quedan cortos al expresar sus justificadas frustraciones. Sabemos que el cariño y el deseo de ganar es tal, que la molestia prevalece en la crítica.

Considero que la directiva de Charros no es refractaria a esas críticas, que seguro son más benignas que las que se hace a sí misma y a sus decisiones.

El Charros que fue campeón en 2021-22 fue un equipo distinto en el campo y en los jugadores al de la Temporada 2022-23. Esencialmente distinto, y no por gusto, sino porque el destino los alcanzó. Y aunque se hizo el diagnóstico, el “cómo” que se manejó, tuvo fallas humanas.

El Charros del campeonato, el del fracaso y el del futuro, son diferentes, muy diferentes, pero tienen un grupo de jugadores que permanece y sobre el que se debe estructurar un nuevo equipo, con una manera diferente de jugar, acorde ya no a sus estrellas, sino a los jugadores que muestran su hambre de triunfo en cada juego.

¿Cuál outfield es mejor para usted?, ¿el de Félix Pérez, “JJ” Aguilar y Dariel Álvarez, o el actual, con “JJ”, Julián Ornelas y Fernando Villegas? El primero, con 36 años de promedio; el actual, con 26. Los dos son buenos, pero uno ya tiene presente y además, futuro.

Amadeo Zazueta

Todo un caso el de Zazueta, quien esta campaña acusó la presencia de lesiones. Pero cuidado. En lo personal no lo había visto cubriendo tanto terreno en el short como en esta temporada. Le llegaba a pelotas a los lados como no lo habíamos visto. Deseamos anotar también que el infield de grama sintética, como el del Panamericano, es rapidísimo. Las bolas llegan al short patinándose, lo cual no se ve en otros campos. Amadeo es un ejemplo de profesionalismo y su liderato en hits de la Liga demuestra su capacidad ofensiva.

Hubo un juego en la última serie en Monterrey en el que se veía muy incómodo, pues el aire era muy fuerte del left y la temperatura, bajísima. En la loma -en un juego clave- el derecho Javier Solano, quien transitaba sólido, pero con ciertas dificultades ante el equipo líder de bateo de la Liga. Sólo había recibido una carrera al retar a Kennys Vargas con una lisa alta y éste la puso en orbita. Pero no tardó en llegar Ornelas, quien prendió una que aún no cae. Juego 1-1, séptima entrada, dos outs, corredores en primera y tercera por Sultanes. Rola fuerte entre el SS y la segunda colchoneta, difícil pero atrapable. Y lo inesperado: Zazueta pifió. Se anota una carrera. Solano sale del juego, frustrado. Amadeo también abandona el campo -iba de 5-3-, con problemas en el muslo derecho. El juego se perdió 3-2, ya con Gil Velázquez como mánager.

Los números, fríos, dicen que Amadeo cometió 17 errores. Sí, muy cierto. Pero también fue líder en asistencias (213); segundo en juegos (67), primero en turnos al bat (283), primero en hits (88), quinto en bateo (.311). Amadeo Zazueta debe ser un activo muy apreciado por los Charros de Jalisco.

