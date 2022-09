Los 61 peritajes del caso Luz Raquel

Seguro muchos lo hemos pensado, pero nadie lo dice en voz alta: ¿y si Luz Raquel realmente se prendió fuego sola?

Tengo dos buenas amigas. La primera, un mujerón que ha publicado libros sobre seguridad pública, una académica y admirable conocedora del mundo policial. Hace unos días, mientras discutíamos el caso Luz Raquel, soltó una apreciación. Casi me voy para atrás: “Creo que sí se prendió fuego sola, quizás por accidente”. Esa inferencia la hizo, me dijo, a partir de algunas charlas informales con policías que conocieron el caso.

Mi otra amiga es una feminista y activista indoblegable, de esas cuya lucidez a menudo descubre y pone a tu machito interior en su lugar. A ella le hice la pregunta directa:

-¿Aceptas o no la posibilidad de que Luz Raquel se haya prendido fuego sola?

-No, no lo acepto, como no acepto que Debanhi se cayó en una cisterna ni que Abigail se colgó con su ropa interior en una celda -me respondió.

-¿Y un accidente? -le repliqué.

-¿Cómo? ¿Crees que accionó el encendedor sobre sí misma empapada de alcohol? No conozco a nadie que decida morir de esa forma. Es la forma más dolorosa y desesperante de morir. Además hay testimonios de los agravios antes de que la incendiaran.

Son dos posturas válidas, ¿cuál es la correcta? En mi caso, tengo una idea para afrontar este dilema.

Ahora que todo mundo se dice sorprendido por el montaje del caso Florence Cassez sabemos de qué son capaces nuestras autoridades -yo prefiero el libro de Volpi publicado hace cuatro años, una obra maestra de ese género que Capote llamó “novela real”. ¿Por qué sería distinto con Luz Raquel?

Hoy Luis Joaquín Méndez, fiscal estatal; Jorge Alberto Arizpe, comisario de Zapopan,y Paola Lazo, secretaria de Igualdad, comparecen a puerta cerrada ante los diputados locales por el caso.

Si pudiera hacerle una pregunta al fiscal, sería esta: ¿por qué de entre 61 peritajes solicitados a Ciencias Forenses decidió hacer público el de grafología que concluye que Luz Raquel escribió las amenazas en los muros de su departamento?

Obtuve vía transparencia el número de peritajes realizados por la Fiscalía para el caso: 61. Aunque no me precisaron de qué tipo, esto significa que hay 60 peritajes más que de forma deliberada el fiscal se reservó. ¿Por qué?

No puedo sino inferir que en esa selección hay una deliberada estrategia para inducir entre la sociedad una idea o al menos sembrar la confusión. Porque responsabilizar a la víctima libera de cualquier culpa y costo político a la autoridad.

¿Luz Raquel se prendió fuego sola? En este punto, sólo una investigación independiente y una comparecencia de cara a la sociedad nos acercarían a responder esa pregunta.

T.S. Eliot decía que hay momentos en los que la única elección posible está entre ser sectario o descreer de todo. El fiscal generó las condiciones para uno de esos momentos.