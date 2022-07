López sigue con sus falsedades y empuja a la degradación de la sociedad

Qué indignante acto acabamos de ver con el asesinato de Luz Raquel, madre de un niño autista y más en la forma tan cruel y violenta en la que fue victimada, que no tiene precedentes esa crueldad en nuestro país.

La sociedad está en degradación y tú Andrés no haces nada por detenerla.

Esto se ve por la degradación que tiene actualmente nuestra sociedad, en donde se ve la total carencia de valores y respeto al prójimo, pues el brutal acto que vimos al rociar de gasolina y prenderle fuego a una madre en un parque público, ante la mirada atónita de los que ahí se encontraban y que ninguno se atrevió a intervenir sino sólo a ser testigos de la brutalidad que se cometió, esto no obstante que la víctima había interpuesto una orden de restricción para su vecino que la tenía amenazada y que ya en otras ocasiones la había agredido, no se pudo hacer nada, por lo que nos damos cuenta que dichas órdenes no cumplen con lo que deben de ser, ya sea por falta de seguimiento, por incapacidad de la autoridad o por la sociedad ya totalmente ignoran estos temas.

Y tú Andrés López en tu mañanera, al tocar el tema lo cubres de mentiras y falsedades y una que otra babosada; como es tu costumbre le echaste la culpa al pasado neoliberal por el individualismo que promovió, con lo cual por supuesto ¡no estamos de acuerdo!, aunque te creas un “Mesías”, pues existen países neoliberales en los cuales es impensable que suceda un acto como éste y como siempre Andrés López, sólo tratas de evadir el tema, echar culpas al pasado de todo lo que sucede, sin darte cuenta que ya va más de la mitad de tu sexenio y no has podido poner un alto a la violencia, sino al contrario va en aumento, aunque nos presentes cifras de disminución de delitos.

Tenemos que replantear el modo de proceder en estos casos, debemos de oír a la sociedad, debemos ver de qué manera podemos mejorar en todos sentidos, sobre todo en actitud y dejar de lado estos actos vandálicos brutales sin precedentes, los cuales ya vemos como algo común, pues en los medios de comunicación vemos que la mayoría de las noticias son de nota roja, con asesinatos, secuestros, robos, etcétera.

Debemos empezar por terminar con la impunidad que impera en el país, pues es la causa por la que se está deteriorando más la sociedad, pues al saber que es muy difícil que se castiguen los delitos, estamos cayendo en una ley de la selva, olvidándonos del derecho y las leyes.

Andresito, queremos vivir ya en un país en el que nos volvamos a sentir seguros y ser productivos en todos sentidos, creando nuevas leyes, retomando valores y salir a las calles con confianza y sin el temor que ya no regresemos a nuestro hogar, que nuestros niños vuelvan a jugar en los parques sin peligro.

Tenemos que cumplir con nuestra obligación de mexicanos que es votar y participar claramente en la votación, es lo que debemos hacer todos si queremos mejorar nuestro país, es lo principal, participar en las votaciones y expresar realmente lo que queremos de nuestro país.