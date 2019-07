Lo desbarataron

Sus dirigentes deben continuar con la internacionalización y trabajar en enriquecer su boxeo, para que el mexicano Eduardo “Rocky” Hernández se levante del aplastante nocaut que recibió el sábado por parte del venezolano Roger Gutiérrez.

Segundos antes de terminar el primer round, una izquierda al mentón desconectó a “Rocky”, quiso incorporarse, trató de caminar, no pudo, nocaut fulminante.

Apenas era su segunda aparición internacional, promoción de Óscar de la Hoya, presumía en el cuadrilátero el inmaculado 27-0 con 25 nocauts, e iba por su 22 nocaut consecutivo. Producto que esperaban se convirtiera en máquina productora de millones de dólares.

El boxeo venezolano no ha producido en recientes años figuras sólidas, informe a favor de “Rocky” que lo mantendría en ascenso, pero el sudamericano llegaba con el registro 21-3, 28 nocauts, granadas en lugar de puños.

Ya le había pasado a Abner Mares con Jhonny González, el primero, y su esquina, no quisieron eliminar el estilo perdonavidas, muy de acá las tortas, y sin medir consecuencias, se lanzó por la victoria, se encontró el feo nocaut, y apagó la luz de lo que ya parecía una estrella para las grandes ligas.

Están a un clic en internet para ver el video de Mares-González, entre otros, y estudiarlo, saber que el boxeo rupestre fulmina carreras que pudieron ser de leyenda.

“Rocky” Hernández, su esquina, se equivocaron, salir a estallar guantes al rostro del adversario, sin ton ni son, fue la arrogancia para el gigantesco baño de humildad, subestimaron al venezolano.

El descenso en la carrera de “Rocky” es también tremendo, habrá también que seguirlo en sus siguientes combates para conocer el porcentaje de capacidad física que perdió.

Decía el experto en boxeo, Rafael “La Cobra” Mendoza, que él no creía en invictos, que creía en victorias, una máxima que podría favorecer a Hernández, debe ponerse a estudiar, regresar a la victoria ante un blandito, y demostrar que no es producto casero, que es boxeador internacional, con pegada y con riqueza en repertorio. Marco Antonio Barrera fue un monstruo en estos dos departamentos, entre otros cientos de gigantes del pugilismo mexicano.

Y que su esquina no lo promueva para una revancha directa, no hay necesidad, al tiempo, si se vuelven a ver en un ring, que encuentre el desquite.

Manny Pacquiao, como otros muchos boxeadores veteranos, se mantiene estropeando su físico, ve lejano el retiro. El filipino es una marca que aún vende bien, y como campeón mundial Welter AMB, es el estelar de la cartelera que se presenta esta noche en el Hotel MGM Grand de Las Vegas, Nevada, se mide al supercampeón Welter AMB, el estadounidense Keith Thurman, 30 años de vida, 29-0, 22 nocauts.

Pacquiao es campeón gracias a la apatía del argentino Lucas Matthysse, quien con un boxeo blandengue entregó ese campeonato mundial Welter AMB al “Pacman” en julio de 2018 en Kuala Lumpur. Defendió el asiático ante Adrien Broner en enero en Las Vegas. El estadounidense una pésima copia de Floyd Mayweather Jr., trepó al ring para estar lo más lejos posible de Pacquiao. Pelea aburrida.

Keith Thurman dijo: “Manny no es el mejor boxeador del mundo hoy. No era el mejor boxeador cuando estaba en su mejor momento. Manny es un boxeador de clase mundial. Creo que mis habilidades de boxeo y mi inteligencia en el ring me van a ayudar”. Publicó Notifight.com.

Jorge “Dandy” Pacheco- Diego “Sansón” Domínguez hoy en el Gimnasio Multiusos del Parque San Rafael. Actuarán también Édgar “Maestrito” Menchaca, Brandon “Tortitas” Pelayo, César Vaca, Horacio “Violento” García, Norberto “Mini” López y Brian “Elegante” Rico. Y por ahí estaré atisbando.