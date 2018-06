Llorando se va

Por Don Gambetero

Se convirtió en tanto su amor por el Guadalajara que al momento de despedirse Matías Almeyda lo hizo entre lágrimas.

En la reunión que tuvo con sus pupilos en Verde Valle, el DT argentino comenzó a explicarles cómo fue que lo orillaron a renunciar, momento donde la impotencia y el sentimiento le ganó y se soltó al llanto, mismo que partió a los futbolistas, quienes acompañaron a las lágrimas a su querido técnico.

Definitivamente es uno de esos momentos que casi no se viven en el futbol, porque siendo sinceros una partida de DT suele ser porque los jugadores le tendieron la cama, no porque era un crack, ganaba títulos y tenía a la mayoría del plantel feliz y confiado en el proyecto.

A Matías lo trataron mal y confesó en la reunión que le dijeron que si no se hacía a un lado lo presionarían al nivel de correrle a sus auxiliares hasta orillarlo a que saliera, lo que el argentino evitó y por eso prefirió marcharse antes de esas decisiones, por lo que hoy lo hará oficial.

Normalmente se extraña a un jugador gambetero, al crack de la cancha, pero hoy la afición le lloró más a Almeyda que al mismo Rodolfo Pizarro, figura del último año. Las lágrimas no se derramaban desde la partida de jugadores como Adolfo Bautista, Oswaldo Sánchez o la histórica negociación de Ramón Ramírez.

Hay esperanza

Si usted sigue dolido porque el Zacatepec se reforzó mejor que el Guadalajara, déjeme le digo que aún hay esperanza.

Pese a que a Chivas ya les ganaron a la mayoría de los jugadores gratuitos que les interesaban, en este último Régimen de Transferencias se autorizó que cada club mexicano le puede dar salida o llegada a dos jugadores antes del 29 de junio, cuando planean cerrar movimientos dentro de la Liga MX.

Les explico esta gambeta que se sacaron los directivos: El Rebaño aún puede buscar dos refuerzos, pero en caso de conseguirlos ya no puede negociar a nadie. También está el lado malo, el Guadalajara puede soltar a dos jugadores y debilitar más su plantilla. La otra opción es soltar uno y traer otro, o simplemente, no hacer más movimientos y encarar así el torneo.

De los jugadores que aún podrían estar en la baraja de Chivas se habla de Néstor Araujo y Érick Gutiérrez, por quienes aún podrían apostar. Sí hay que destacar que Gutiérrez entra en el Draft de seleccionados, por lo que abría un espacio para contratar a alguien más en caso de que esa sea su apuesta.

De los jugadores libres que interesaban, sólo queda Francisco Acuña, mediocampista del Puebla, quien se quedó sin contrato y no quiere renovar con La Franja, pero la institución no lo quiere dejar libre, por lo que en caso de no aceptarle la renovación podrá exigir dinero por su venta, aunque no tenga contrato.

Los poblanos planean subirle el sueldo y ofrecerle tres años de contrato, para ver si así convencen al mediocampista.

@dongambetero