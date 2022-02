Llega Joaquín como Fiscal Extra Carnal

no de los pasivos con los que arrancó su sexenio el gobernador Enrique Alfaro fue no haber asumido el reto de iniciar con una Fiscalía autónoma, y haber simulado un proceso de selección cuando previamente se había decidido designar a Gerardo Octavio Solís Gómez como titular de esa dependencia. Señalé aquí, aquella vez, que había optado por tener un Fiscal Carnal, que por haber sido nombrado por él, le debía responder, circunstancia que en automático le restaba independencia en su actuar.

Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien ayer fue ratificado en el Congreso como nuevo titular de la Fiscalía de Jalisco (con 27 votos a favor de la bancada del partido Movimiento Ciudadano, sus viejos incondicionales de la bancada panista y del Verde, y sus flamantes apoyadores del PRI; 8 abstenciones de la bancada de Morena; y 3 en contra de la fracción de Hagamos y Futuro), llega en esa misma condición pero en versión corregida y aumentada, porque ahora ni siquiera hubo simulación de por medio, ya que la terna inicial que el Ejecutivo enviaría al Congreso fue cancelada para convertirse en propuesta única del gobernador. Una especie de Fiscal Extra Carnal.

Parte de la Oposición intentó romper con esta nociva inercia pero no le alcanzó. La fracción de Morena, de Hagamos y de Futuro condicionaron ratificar al Fiscal Joaquín siempre y cuando se descongelara la iniciativa para implementar la Fiscalía autónoma que tienen enlatada desde el 2017. Al igual que las y los diputados de Movimiento Ciudadano de la pasada Legislatura y sus aliados de otros partidos se encargaron de nunca discutir esa reforma, los de la actual también cerraron filas para atender los designios de Casa Jalisco y decir no a esa posibilidad que ha sido un anhelo social desde hace al menos una década. Que el PAN y el Verde fueran cómplices no es novedad. Lo hicieron siempre en la pasada Legislatura. La novedad es que la fracción del PRI se supeditó a los naranjas. Seguramente pronto sabremos a cambio de qué.

Lo positivo es que ya se escucharon voces de organismos que fueron parte del movimiento #FiscalíaQueSirva que ya anunciaron que buscarán al nuevo Fiscal para pedirle desempolvar los 22 puntos que plantearon desde el 2017 para buscar un nuevo modelo de Fiscalía autónoma y que Alfaro como gobernador electo se comprometió a ir implementado paulatinamente.

Si Méndez Ruiz quiere empezar a sacudirse la etiqueta de Fiscal Extra Carnal bien haría en atender estos llamados y convertirse en un impulsor, por ejemplo, de reformas a la Ley Orgánica de la nueva Fiscalía que empujaron las y los diputados de MC para la llegada de Solís Gómez hace poco más de tres años y que se intentó vetar por especialistas, ya que lejos de atender los puntos mínimos para diseñar un andamiaje institucional distinto, contravinieron al menos tres aspectos clave para aspirar a tener una mejor Fiscalía: le restó autonomía a los ministerios públicos, mantuvo el pase automático de mandos y directivos y personal estratégico, y no contempló espacios para la fiscalización y supervisión ciudadana de la persecución penal. Ahí sin duda tiene una gran oportunidad para una reivindicación de inicio.

