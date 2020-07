Línea 3, ¿última llamada?

Casi seis años han transcurrido desde que comenzó la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara.

Son dos mil 171 días desde que nos prometieron un tren que estaría listo en julio de 2017.

Un año después prometieron que estaría listo a finales de 2018, pero nada. En lugar de eso, sólo nos ilusionaron cuando el ex Presidente Enrique Peña Nieto y el ex gobernador Aristóteles Sandoval inauguraron la obra en noviembre de 2018… pero no inició operaciones.

En este sexenio, primero nos dijeron que -ahora sí- entre diciembre de 2019 e inicios de 2020 arrancaba la Línea 3.

AMLO ya la dio por concluida en dos ocasiones este año. Y ahora, la última fecha es el próximo primero de septiembre. Mejor ni nos hacemos ilusiones.

***

Más vale tarde que nunca. La Fiscalía del Estado detuvo a José Luis “N”, directivo de Broker de Occidente, una financiera fraudulenta radicada en Guadalajara que ofrecía créditos fáciles, pedía anticipos y jamás entregaba el monto solicitado.

A principios de año, más de una decena de ciudadanos defraudados denunciaron ante la Fiscalía. Junto con Broker de Occidente, otra empresa de razón social One Capital los había engañado con el mismo modus operandi.

Ya cayó el primero. Aún falta que la autoridad proceda contra One Capital, que tras las denuncias sólo cambió de razón social y continuó con sus actividades ilícitas.

***

Dicen que las que ya están cerrando filas son Alice Ocampo, directora de Inmujeres en Guadalajara, y la diputada local Mirza Flores, para buscar una alianza con las “activistas feministas” porque sólo aceptarán a alguien de su equipo para el puesto que recién dejó Fela Pelayo.

Pero nos cuentan que a la que más se le hace agua a la boca, aunque mantiene perfil bajo, es a la subsecretaria de Igualdad, Muriel Salinas, respaldada por el ala dura de las feministas. ¿Será?