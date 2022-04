“Limpieza en actuación pública”

Pues bien que mal pasó el evento de la ratificación, disfrazado de ratificación de mandato que parece era muy importante para el señor presidente, aunque éste no participó en el ejercicio opinando sino haciendo un recuerdo del caudillo del sur; ejercicio que nosotros no podemos calificar porque desconocemos cuánto dinero y tramposerías se hicieron para lograr el resultado, pero el gobierno sí lo sabe y ellos sí podrán valorar el mismo.

Por los resultados, nuestro estado fue el que menos votos consiguió de todo el país, lo cual es explicable dado que quienes dicen ser representantes del partido en el poder aquí en la plaza, tienen otras virtudes pero la política nada más parece que no se les da; como haya sido, no podemos decir que fue una limpia actuación como se supone debe ser.

Y es que, cuando menos en la teoría constitucional, la actuación del estado en todos sus órdenes debe no tener mancha y así el gobierno del estado falla en la limpieza del manejo de la seguridad, en la desastrosa circulación del tránsito de vehículos y en la revisión vehicular, que la población califica como una extracción de dineros para las campañas, lo que no sé si será cierto pero que rompe con la limpieza y transparencia a que están obligados.

En lo municipal también falta limpieza y así, a pesar de que con justicia o sin ella, el presidente municipal de Guazap es acusado por algunos regidores de oposición de corruptelas que concluyeran en dimes y diretes, en los que el popular presidente municipal terminó, cual borracho de cantina fregada, amenazando a uno o a varios magistrados del Tribunal Administrativo con cárcel eterna y acciones que no pasaron de ser bravuconadas de farsante, pero que de cualquier forma rompen con la limpieza que la ley exige del cuerpo que él dirige.

Y así, en lo municipal vemos acciones inadecuadas en contra de los ciudadanos como cobros de cuentas prescritas, que permitirán al ciudadano defenderse, pero que es inadecuado que el ayuntamiento intente cobrarlas.

El otro día, fuera de una finca que ocupo, por la plaga se cayó una rama de un árbol urbano, que no es propiedad mía ni yo lo planté, pues a insistencia de vecinos lo reporté a la dirección de arbolado urbano y cuál va siendo mi sorpresa que arbolado urbano no se encarga del arbolado urbano, sino que después de pedirte una serie de requisitos, fotografías de una finca que no es la dueña del árbol y, desde luego, no podía faltar, un pago extra y el ciudadano no tiene otra que preguntarse para qué fregados paga predial y en qué gasta el gobierno dicho impuesto con programas tan falsos como el presupuesto participativo y otras lindezas para que te informen que “te autorizan”, si sucede, a tirar un árbol urbano, no propiedad de nadie más que del ayuntamiento y capaz que hasta mordida te pidan (no lo han hecho) para tumbar su árbol urbano.

@enrigue_zuloaga