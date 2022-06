Las tragedias van a continuar

La muerte por asfixia de por lo menos 51 personas que buscaban llegar a Estados Unidos para encontrar una nueva esperanza de vida es muy lamentable. Uno se pregunta, ¿la culpa es de los traficantes de personas que los encerraron en un camión y los echaron a su suerte para llegar a un destino desconocido?. Pensamos que no. Hay que ir más atrás en la historia de cada una de esas personas para saber cuáles fueron los motivos que los obligaron a usar este procedimiento para buscar mejorar sus niveles de vida. Y seguramente habrá un común denominador, los problemas de pobreza, falta de oportunidades y violencia en sus lugares de origen. La culpa será de las situaciones que se viven en cada uno de los países que los ‘expulsaron’.

¿La solución?, desde hace muchos años ya se sabe cuál es: mejorar la salud de las economías de las naciones de donde emigran miles de personas. El atractivo que ven los migrantes en Estados Unidos son mejores salarios, más oportunidades de empleo, nivel de vida más elevado, oportunidades educativas y paz social. En esto es en lo que hay que trabajar en los países de donde provienen.

Ayer, el presidente López Obrador al lamentar la tragedia se refirió correctamente a esos problemas y a su próxima visita a Washington, a donde dijo llevará el tema como una “amarga prueba” que habla con crudeza de la ayuda que se necesita en los países centroamericanos. !De acuerdo!, pero hay que recordar también que de los 51 muertos que había hasta el momento de escribir esta reflexión, 27 son de origen mexicano, que el problema también lo tenemos nosotros y que debemos de buscar la fórmula para mejorar las condiciones de vida y oportunidades para evitar que más millones de mexicanos continúen buscando en el norte encontrar un mejor futuro.

Además, que si va a poner el tema sobre la mesa de la conversación, no empiece a echar culpas anticipadamente y predisponiendo al anfitrión, como cuando dijo ayer que parte de la responsabilidad de la tragedia es por “falta de controles de la frontera México-Estados Unidos y al interior de Estados Unidos”. Hay que recordarle a López Obrador que nosotros somos parte de los generadores de migrantes y que primero debemos hacer nuestro trabajo, para después reclamar al afectado si tiene alguna responsabilidad.

Ser optimista de lo que viene en el futuro mediato e inmediato en este tema es no ser realista. Esto no va a acabar pronto, por el contrario se va a incrementar y de no actuar de manera urgente, prioritaria y urgente, tendremos que continuar acostumbrándonos a este tipo de tragedias. ¿Usted, qué opina?

